Η Χαμάς υποστηρίζει πως το 10 μηνών βρέφος, ο αδελφός του και η μητέρα τους που κρατούνταν όμηροι, σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας

Νεκροί είναι σύμφωνα με τις «Ταξιαρχίες του Αλ Κασάμ», τον ένοπλο βραχίωνα της Χαμάς, τρεις Ισραηλινοί όμηροι μετά από βομβαρδισμό της ισραηλινής αεροπορίας.

Πρόκειται για τους Σίρι Μπίμπας, Κφιρ Μπίμπας και Άριελ Μπίμπας, την οικογένεια του μόλις 10 μηνών μωρού, του μικρότερου ομήρου στα χέρια της Χαμάς, για την επιστροφή του οποίου πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, διαδήλωση, στην οποία οι συγκεντρωμένοι άφησαν στον ουρανό 500 πορτοκαλί μπαλόνια, από το χρώμα των μαλλιών του.

BREAKING | The #Palestinian resistance faction, Al Qassam Brigades: We announce the killing of 3 #Israeli captives due to a previous #Israeli shelling on the #Gaza Strip. They are Shiri Silverman Beba, Kfir Bebas, Ariel Bebas. pic.twitter.com/YYwOpdM1V7

