Η αξιοποίηση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων των βοτάνων και φυτών – Εκδήλωση του Κοινού των Μαγνήτων στο Αρχαιολογικό Μουσείο

Η αξιοποίηση των φαρμακευτικών ιδιοτήτων των βοτάνων και φυτών της Μαγνησίας υπό το φως και των προσφάτων επιστημονικών ερευνών θα αποτελέσει το θέμα της φετινής κεντρικής εκδήλωσης του Κοινού των Μαγνήτων, του παγκόσμιου σωματείου αποδήμων Μαγνήτων, με έδρα τον Βόλο.

Η εκδήλωση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας και με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτισμού ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, θα πραγματοποιηθεί στον αύλειο χώρο του «Αθανασάκειου» Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου αύριο Δευτέρα 5 Αυγούστου, ώρα 20.00, με είσοδο ελεύθερη.

Κύριος ομιλητής με θέμα «Ανάπτυξη νέων φαρμάκων από φυτά και βότανα της Μαγνησίας» θα είναι ο δρ. Δημήτρης Ηλιόπουλος, ιδρυτής των εταιρειών βιοτεχνολογίας Athos Therapeutics Inc και Attica Sciences και της εταιρείας ιατρικής τεχνητής νοημοσύνης MedicusData, αντιπρόεδρος του Κοινού των Μαγνήτων.

Τον κεντρικό ομιλητή θα πλαισιώσουν ο δρ. Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών – Τοξικολογίας και διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, στο τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα αναπτύξει το θέμα «χτίζοντας την προσωπική διατροφή με ροφήματα από ενδημικά φαρμακευτικά φυτά» και η Βάσια Καρκαγιάννη – Καραμπελιά, αρχαιολόγος και ιστορικός τέχνης, μέλος του Κοινού των Μαγνήτων, που θα μιλήσει για την «αναγνώριση του ρόλου του Ιπποκράτη και των μεθόδων της θεραπείας με βότανα».

Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί ο Χαράλαμπος Τσιμάς, απόδημος ευεργέτης της Μαγνησίας και θα βραβευθεί η Σοφία Τσιροπούλου, φοιτήτρια της Ιατρικής Σχόλης Αθηνών.

Το ενδιαφέρον της Βάσιας Καρκαγιάννη Καραμπελιά – ως ιστορικού τέχνης και πολιτισμού – για τον Ιπποκράτη και τις θεραπείες με βότανα προέρχεται από τη μεγάλη εντύπωση που της προκάλεσε η σταθερή παρουσία του στην ευρωπαϊκή εικονογραφία και τις πλαστικές τέχνες από την αρχαιότητα έως σήμερα. Από τότε πληθώρα συγγραμμάτων αφιερώνονται στον Ιπποκράτη και στη σημασία της διά των βοτάνων ίασης, που στις μέρες μας πολλαπλασιάζονται.

Το γεγονός ότι η ίδια γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Βόλο και στο Πήλιο, υπό τη «σκιά» του Κένταυρου Χείρωνα που θεωρείται ως ο κατ’ εξοχήν «διδάσκαλός» της κατά τον Ασκληπιό ιατρικής λόγω των γνώσεών του για τα βότανα και την ίαση, την οδήγησε και στο ενδιαφέρον της για τα 3.000 περίπου βότανα και θεραπευτικά φυτά της περιοχής μας, θεωρώντας απαραίτητη την αξιοποίησή τους τόσο στον επιστημονικό τομέα όσο και στο οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό επίπεδο.

Οι αντιοξειδωτικές ουσίες είναι χημικά μόρια που καταστέλλουν τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες είναι βλαβερές για την υγεία του ανθρώπου. Η υπεροχή ελεύθερων ριζών σε σχέση με τα αντιοξειδωτικά του οργανισμού σχετίζονται με ασθένειες, όπως ο καρκίνος και ο διαβήτης. Ο δρ. Δημήτρης Κουρέτας θα παρουσιάσει τα τρόφιμα και τα ροφήματα με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αντιοξειδωτικών και επίσης τις συγκεντρώσεις αντιοξειδωτικών σε βότανα της περιοχής μας. Επίσης θα παρουσιάσει την πρώτη φορητή συσκευή που μετράει αντιοξειδωτικά επίπεδα στους ανθρώπους μόνο με μια σταγόνα αίματος.

Ο δρ. Δημήτρης Ηλιόπουλος θα περιγράψει τη διαδικασία που χρειάζεται ένα φάρμακο να μελετηθεί σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο, πριν γίνει διαθέσιμο στους ασθενείς. Επίσης θα αναφέρει νέα αποτελέσματα ερευνών που δείχνουν ότι συγκεκριμένες χημικές ενώσεις που υπάρχουν στο ελαιόλαδο, αλλά και σε φυτά του Πηλίου έχουν πιθανή θεραπευτική δράση σε αυτοάνοσα νοσήματα και σε ορισμένες μορφές καρκίνου. Θα παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης για τον τομέα των φαρμακευτικών φυτών της Μαγνησίας, που μπορούν να οδηγήσουν σε νέες θεραπείες, νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας και στην προβολή της Μαγνησίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Απονομή βραβείων

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθεί ο συμπολίτης μας Χαράλαμπος Τσιμάς, εξέχων απόδημος της Μαγνησίας και σημαντικός ευεργέτης της περιοχής μας, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του στη γενέτειρά του.

Το φιλανθρωπικό του έργο περιλαμβάνει δωρεές στο «Αχιλλοπούλειο» Νοσοκομείο Βόλου, στο Γηροκομείο Καναλίων, στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας και στις Ειδικές Δυνάμεις Μαγνησίας, τη χρηματοδότηση προτομών προσωπικοτήτων, την ανέγερση βιβλιοθήκης και παιδικής χαράς στη Μηλίνα, καθώς και χρηματικές ενισχύσεις στην Ε.Λ.Ε.Π.Α.Π. Μαγνησίας, στην αποπεράτωση Ιερού Ναού στη Δράκεια και σε διάφορα σωματεία, ιδρύματα και ευπαθείς ομάδες.

Απονομή βραβείου «Μαρία Ζουπανιώτη»

Θα απονεμηθεί επίσης από τον αντιπρόεδρο του Κοινού των Μαγνήτων καθηγητή Δημήτρη Ηλιόπουλο, βραβείο στη Σοφία Τσιροπούλου, που εισήχθη πέρυσι μεταξύ των πρώτων στην Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το βραβείο αυτό απονέμεται για έβδομο συνεχές έτος σε αριστούχο μαθητή του Ν. Μαγνησίας συνοδευόμενο με ένα συμβολικό χρηματικό ποσό. Η βραβευμένη φοιτήτρια θα έχει τη δυνατότητα να μετεκπαιδευθεί σε κλινικά και ερευνητικά κέντρα στην Αμερική, όταν ολοκληρώσει τις ιατρικές σπουδές της στην Ελλάδα.

Το βραβείο αφιερώνεται στη μνήμη της Μαρίας Ζουπανιώτη, συζύγου του πρώην προέδρου του Κοινού των Μαγνήτων Απόστολου Ζουπανιώτη.

Βιογραφικά ομιλητών

Ο Δημήτρης Ηλιόπουλος είναι ιδρυτής και πρόεδρος δυο φαρμακευτικών εταιρειών, της Athos Therapeutics Inc., με έδρα τις ΗΠΑ και την Attica Sciences, με έδρα την Ελλάδα. Η ΑthosTherapeutics αναπτύσσει νέες θεραπείες για την ελκώδη κολίτιδα και τη νόσο του Κρον, ενώ η AtticaSciences αναπτύσσει νέα φάρμακα που προέρχονται από βότανα και φυτά της Ελλάδας. Επίσης, είναι ιδρυτής της εταιρείας Medicus Data, η οποία αναπτύσσει τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης για την οργάνωση ιατρικών δεδομένων των ασθενών.

Έχει διατελέσει διευθυντής του Κέντρου Συστημικής Βιοϊατρικής του Πανεπιστημίου UCLA, καθώς επίσης αν. καθηγητής Γαστρεντερολογίας στην Ιατρική Σχολή του UCLA και επίκουρος καθηγητής Ανοσολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Harvard.

Διαθέτει επίσης, MBA από το School of Management του Πανεπιστημίου UCLA, πτυχίο στα μαθηματικά οικονομικά από το πανεπιστήμιο του Stanford και πτυχίο στην τεχνητή νοημοσύνη από το ΜΙΤ της Βοστώνης. Έχει βραβευτεί από το αμερικανικό υπουργείο Υγείας, την Αμερικανική Αντικαρκινική Ένωση και την Αμερικανική Γαστρεντερολογική Εταιρία για την πρωτοποριακή μεθοδολογία, που ανέπτυξε, με την οποία κατάφερε να επιταχύνει τη διαδικασία ανακάλυψης νέων φαρμάκων. Έχει δημοσιεύσει 150 ερευνητικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με περισσότερες από 15.000 αναφορές. Ο δρ. Ηλιόπουλος ενδιαφέρεται να εφαρμόσει την μεθοδολογία του ώστε να αναπτυχθούν νέα φάρμακα προερχόμενα από φυτά και βότανα της Μαγνησίας.

Ο Δημήτρης Κουρέτας σπούδασε Φαρμακευτική στην Πάτρα και στη συνέχεια πήρε το διδακτορικό του στη Βιοχημεία από το Χημικό Τμήμα του Α.Π.Θ. Από το 1990 – 1992 εργάστηκε ως ερευνητής στην Ιατρική Σχολή του Harvard στη Βοστώνη. Σήμερα είναι καθηγητής Φυσιολογίας Zωικών Oργανισμών και Τοξικολογίας και διευθυντής του ομώνυμου εργαστηρίου, στο τμήμα Βιοχημείας – Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ερευνητικά εργάζεται στον τομέα της μελέτης των μηχανισμών αλληλεπιδράσεων διατροφικών στοιχείων με τον οργανισμό σε μοριακό επίπεδο. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 180 άρθρα σε διεθνή έγκυρα περιοδικά και πάνω από 6000 αναφορές (citations). Ήταν εμπειρογνώμονας στην ΕΕ στην τεχνολογική πλατφόρμα «Food for life» για την περίοδο 2007-2013 και στην περίοδο 2014 – 2020. Είναι ιδρυτής της νεοφυούς εταιρείας spin – off FoodOxys, η οποία έχει αντικείμενο τη λειτουργική διατροφή. Η δουλειά του στην καινοτομία των τροφίμων έχει βραβευθεί στην Ελλάδα και στην ΕΕ. Το 2013-2014 ήταν αναπληρωτής πρύτανης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και φέτος εξελέγη μέλος στην Παγκόσμια Ακαδημία Επιστημών (World Acedemy of Sciences). Από το 2018 είναι μέλος του συμβουλίου εμπειρογνωμόνων της Κομισιόν για την διαχείριση των χημικών κρίσεων.

Η Βάσια Καρκαγιάννη Καραμπελιά γεννήθηκε στον Βόλο και έκανε πανεπιστημιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Τέχνης και Αρχαιολογίας της Σορβόννης. Δίδαξε Ιστορία της Ελληνικής Τέχνης στο Νεοελληνικό Ινστιτούτο της Σορβόννης (Πανεπιστήμιο Paris IV) και έκανε σεμινάρια για τον Ελληνικό Διαφωτισμό στη Σχολή Ανωτέρων Σπουδών στις Κοινωνικές Επιστήμες (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales) στο Παρίσι. Η έρευνά της αφορά κυρίως τη Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη, καθώς και την Τέχνη και τον Πολιτισμό της Ελλάδας κατά τον 18ο και 19ο αιώνα. Έχει διοργανώσει πολλές εκθέσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη συμμετοχή σημαντικών καλλιτεχνών (π.χ. Φασσιανού, Κεσανλή, Φιλόλαου, Τσολάκη, κ.ά.), έχει συνεργαστεί με περιοδικά και εφημερίδες για θέματα Τέχνης (π.χ. ΑΝΤΙ, Το Βήμα, Καθημερινή, κ.ά.) και συμμετάσχει σε συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μέλος διαφόρων συλλόγων (π.χ. της Διεθνούς Ένωσης Τεχνοκριτικών, της Ένωσης Γαλλόφωνων Νεοελληνιστών κ.ά.) και πρόεδρος του συλλόγου Logos A στο Παρίσι για την προώθηση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού

Το Κοινόν των Μαγνήτων

To Κοινόν των Μαγνήτων είναι παγκόσμιο σωματείο αποδήμων Μαγνήτων με έδρα τον Βόλο. Βασικοί σκοποί του είναι η συσπείρωση των απανταχού Μαγνήτων με σημείο αναφοράς τον τόπο καταγωγής τους και η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και δυνατοτήτων της Μαγνησίας στον πολιτιστικό, οικονομικό και τουριστικό τομέα. Τα μέλη του, που κατάγονται από τη Μαγνησία, ζουν και εργάζονται σε πολλές χώρες του εξωτερικού ή έχουν παλιννοστήσει στη γενέτειρά τους.

Με την ανάληψη σειράς πρωτοβουλιών το «Κοινόν των Μαγνήτων» συμβάλλει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στις επιστημονικές, πολιτιστικές και αναπτυξιακές δράσεις της Μαγνησίας, με τη διοργάνωση συνεδρίων, επιστημονικών και ενημερωτικών εκδηλώσεων, καθώς και τη μεταφορά τεχνογνωσίας, την παροχή επιστημονικών συμβουλών και τη γνώση καλών πρακτικών από τις χώρες, όπου δραστηριοποιούνται οι απόδημοι Μάγνητες.

Το σωματείο αναπτύσσει επίσης δράση κοινωνικής αλληλεγγύης ενισχύοντας ιδρύματα κοινωνικής προστασίας στη Μαγνησία.

Για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών συνεργάζεται με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Μαγνησίας, εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο www.koinonmagniton.com/.