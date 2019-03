Η απολαυστική κωμωδία «Διπλή ταρίφα» στο «Αχίλλειον»

Η πιο απολαυστική κωμωδία του Ρέι Κούνεϊ «Διπλή ταρίφα» παρουσιάζεται στο Κιν/θέατρο «Αχίλλειον» την Τετάρτη 3 Απριλίου.

Η κωμωδία θα παρουσιαστεί σε απόδοση Δημήτρη Αποστόλου και σκηνοθεσία Βασίλη Θωμόπουλου, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παίζεται στην Αθήνα στο θέατρο Αθηνά

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Κούνεϊ η οποία για εννέα συνεχόμενα χρόνια παιζόταν στο West End του Λονδίνου θεωρείται ως η μακροβιότερη κωμωδία. Το έργο ανεβαίνει προσαρμοσμένο στην ελληνική πραγματικότητα και διαδραματίζεται στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1970.

Ο Γιάννης Παπαδόπουλος (Μάριος Αθανασίου) είναι οδηγός ταξί στην Αθήνα στα χρόνια της χούντας, ο οποίος ζει κυριολεκτικά δύο ζωές, έχοντας στήσει δύο σπίτια με δύο διαφορετικές συζύγους (Τζόυς Ευειδή και Βαλερία Κουρούπη)!

Με ένα απόλυτα ακριβές χρονοδιάγραμμα, το οποίο τηρεί ευλαβικά, καταφέρνει να ξεγελά και τις δύο συζύγους, χωρίς να προκαλεί υποψίες, μέχρι που μπλέκει σε μία ληστεία, ξυπνάει στο Νοσοκομείο και το πρόσωπό του φιγουράρει στις εφημερίδες. Τότε ξεκινάει ένας αγώνας να διατηρήσει το μυστικό του τόσο από τους αστυνομικούς (Χάρης Ασημακόπουλος & Βασίλης Γιακουμάρος), όσο και από τις συζύγους του. Μοναδικός του σύμμαχος ο κολλητός του φίλος (Σπύρος Πούλης).

Μια κωμωδία με ανατροπές, παρεξηγήσεις και κωμικοτραγικές καταστάσεις, που οδηγούν σε ένα ξεκαρδιστικό θέαμα.

Πρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά: Μάριος Αθανασίου, Χάρης Ασημακόπουλος, Βασίλης Γιακουμάρος, Τζόυς Ευείδη, Βαλερία Κουρούπη, Γιάννης Μάνιος, Σπύρος Πούλης, Μαριλένα Ράδου.

Παραστάσεις 18.30 και 21.15.

Ο Ρέι Κούνεϊ είναι Άγγλος συγγραφέας και ηθοποιός. Το 1983 ο Κούνεϊ δημιούργησε το «Theatre of Comedy Company» και ήταν και ο πρώτος καλλιτεχνικός διευθυντής. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ανέβασε πάνω από είκοσι θεατρικά έργα εκ των οποίων το «Run for your Wife», καθώς και το «ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ» με ηθοποιό τον Peter O’ Toole. Και τα δυο αυτά έργα είχαν τεράστια επιτυχία και παίχτηκαν στο West End του Λονδίνου για πολλές συνεχόμενες χρόνιες. Έχει γράψει πάνω από 30 έργα τα οποία έχουν ανέβει στο Λονδίνο και συνεργάστηκε με πολλούς αξιόλογους σεναριογράφους, ηθοποιούς και σκηνοθέτες. Το 2004 τιμήθηκε με τον τίτλο «SIR» από τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας για την προσφορά του στο αγγλικό δράμα, ενώ στη Γαλλία τον αποκαλούν «ο Άγγλος Φειντό» (ο Γάλλος George Feydeau θεωρείται ως ο καλύτερος συγγραφέας στο θεατρικό είδος της φάρσας).

Προπώληση μέσω www.viva.gr και: Βιβλιοπωλείο «Το Κλου», Αντωνοπούλου 15, τηλ.: 2421032797, Μουσικός Οίκος Κεχαΐδη, τηλ.: 2421037891, Καπνοπωλείο «Γνήσιο» τηλ.: 2421214024. Τιμές εισιτηρίων 16 και 12 ευρώ. Ισχύουν εισιτήρια ΟΓΑ.