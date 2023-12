Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν χάρισε τη Δευτέρα (18/12) στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ένα άλογο, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του Τούρκου ηγέτη στη Βουδαπέστη και την υπογραφή 16 συμφωνιών.

Ο Ερντογάν είχε πρώτα χαρίσει ένα τουρκικής κατασκευής ηλεκτρικό όχημα στον Όρμπαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών. Στη συνέχεια, ο Όρμπαν περιέγραψε την ανταλλαγή αλόγου με αυτοκίνητο ως «την καλύτερη συμφωνία που έχει κάνει ποτέ».

Δείτε το βίντεο:

«Ο Όρμπαν που έβαλε μπροστά την απειλή του βέτο στην ΕΕ για την Ουκρανία, αντιστάθηκε σε μεγάλο βαθμό στις προσπάθειες των Ευρωπαίων ηγετών να τον ελέγξουν στη Σύνοδο Κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα» σχολιάζει το Politico.

Και προσθέτει: «Ο Όρμπαν και ο Ερντογάν υπήρξαν σταθεροί σύντροφοι στην αργοπορία της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, γεγονός που ώθησε τον επικεφαλής της Συμμαχίας να αρχίσει να πιέζει τον Τούρκο ηγέτη».

The best deal I’ve ever made! For one horse power, I got 435. Welcome to #Hungary President @RTErdogan ! 🇭🇺🇹🇷 pic.twitter.com/RVmEgHROGn

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 18, 2023