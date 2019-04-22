Η Αγγελική Κουτσούκου τοποθετήθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ

Η Αγγελική Κουτσούκου , κόρη του Δ. Κουτσούκου, τοποθετήθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ και είναι η δεύτερη υποψήφια από τον Βόλο απέναντι στην υποψηφιότητα της Ασπας Γοσπονδίνη.
Οι 42 υποψήφιοι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ στις Ευρωεκλογές είναι οι εξής:
1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
3 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΑΚΗΣ
4 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΟΥΛΑ
7 ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
8 ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ
9 ΔΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
11 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΙΓΛΗ
12 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ
14 ΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (KALLIS GEORGIA)
15 ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΚΑΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
18 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
19 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ
20 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
24 ΜAΛΛΙΩΡΗ ΜΕΝΗ
25 ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑ
27 ΜΩΡΑΛΗ ΒΑΣΣΩ
28 ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
29 ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
30 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
31 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ
32 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33 ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΣΑΔΟΥΛΑ ΣΕΒΤΖΑΝ
35 ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36 ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
37 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
39 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
40 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
41 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
42 ΧΡΟΥΜΠ ΓΙΟΖΕΦ (ΙΩΣΗΦ)