ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Η Αγγελική Κουτσούκου τοποθετήθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ

Τοπικά

Οι Πράσινοι στο Βόλο: Έχουμε την διαφορετική πρόταση για το μέλλον της χώρας και της Ευρώπης

Τοπικά

Καταδικάστηκε στη Χαλκιδική το 2009 και συνελήφθη στον Βόλο

Τοπικά

64.302 οι άνεργοι στη Θεσσαλία τον Μάρτιο

Τοπικά

Με 1 εκ. ευρώ η Περιφέρεια συντηρεί την επαρχιακή οδό Βόλος-Αγχίαλος-Μικροθήβες

Τοπικά

ΣτΕ: Κανονικά καταθέτουν πόθεν έσχες οι Δικαστές

Ελλάδα

Επιστρέφουν οι σχολικοί φύλακες στους δήμους

Ελλάδα

Αλαλούμ με το άρθρο 16 για τα δικαιώματα αποφοίτων κολεγίων

Ελλάδα

Επίσημη ελληνική πρόταση προς ESM για αποπληρωμή δανείων στο ΔΝΤ

Οικονομία

Ο Λυκουρέζος ζητεί αποζημίωση 10.000 ευρώ από την Παπακώστα

Ελλάδα

Δύο Αμερικανικά UAV της Λάρισας θα μισθώσει η Πολεμική Αεροπορία

Τοπικά

Κύπρος: Ο «Ορέστης» προσέγγισε τουλάχιστον 30 γυναίκες μέσω social media

Κόσμος

Δ. Κουρέτας: Μεταξεταστέα η διοίκηση Αγοραστού στο μάθημα περιβάλλον

Τοπικά

Σκεπαστή κερκίδα 300 θέσεων στο Στάδιο Βελεστίνου

Άρθρα

Πρόσφυγες χτύπησαν το κουδούνι σε σπίτι αστυνομικών για να… συλληφθούν

Ελλάδα

Μαφία των φυλακών: Αρνούνται κάθε σχέση με το κύκλωμα Λυκουρέζος και Παναγόπουλος

Ελλάδα

Στις 4 Μαΐου θα εγκαινιαστεί το εκλογικό κέντρο του Μ. Μιτζικού στην Αργαλαστή

Τοπικά

Ζωγράφος και παλιός ρόκερ εμπλέκονται σε κύκλωμα παιδικής πορνογραφίας

Ελλάδα

Νάνσυ Καπούλα: Αφήνουν τους δημότες χωρίς νερό και φωτογραφίζονται στο facebook

Τοπικά

Ιάσονας Αποστολάκης: Η Αγριά μπορεί να γίνει θέρετρο υψηλών προδιαγραφών

Τοπικά

Ξεκίνησε το πρόγραμμα κουνουποκτονίας από την Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας

Τοπικά

Θεσσαλονίκη: Καρέ – καρέ η στιγμή που περιπολικό πέφτει πάνω σε περίπτερο

Ελλάδα

Φοιτήτρια στο Αιγάλεω: Η οικογένεια έχει στα χέρια της ονόματα σατανιστών

Ελλάδα

Θεσσαλική συμμετοχή στην διεθνή έκθεση Hermes Expo 2019

Τοπικά

Αποζημιώσεις 44.000 ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε δικαιούχους της Μαγνησίας 

Τοπικά

Με χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο Κέντρο Μελέτης Giorgio de Cirico στο Βόλο

Τοπικά

«Χωρίς εξοπλισμό για έκτακτα περιστατικά ο Δήμος Βόλου»

Τοπικά

Κώστας Ευριπιώτης: Το συγκινητικό μήνυμα των παιδιών του και η φωτογραφία από το νοσοκομείο

Θ Plus

Κύπρος: Αγνοούνται άλλες 22 Φιλιππινέζες – Φόβος για περισσότερα θύματα

Κόσμος

Λύση στα προβλήματα των λαϊκών αγορών θα δώσει η νέα δημοτική αρχή Βόλου

Τοπικά

Ολοσχερώς κάηκε αυτοκίνητο στη Νέα Ιωνία που πήρε φωτιά εν κινήσει

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Με τον Θεσπρωτό η Νίκη Βόλου στα μπαράζ για τον προβιβασμό στη Football League

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Αναζητείται η Αννίτα Πάνια από την αστυνομία μετά από μήνυση εις βάρος της

Ελλάδα

Πρωταθλητές και με τη βούλα – Το Αθλητικό Κολέγιο της Νίκης κατέκτησε τον τίτλο και το γιόρτασε δεόντως

Αθλητισμός

«Μποναμάς» 3 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για τους δήμους της Μαγνησίας

Τοπικά

Εβδομάδα που θα κρίνει πολλά για την αναδιάρθρωση και τον σχεδιασμό του Ολυμπιακού Βόλου

Αθλητισμός

«Εορταστικές» ύβρεις από τον Γαλάτη στο δημοτικό συμβούλιο Βόλου

Τοπικά

Πρώτος και καλύτερος ο Τοξότης στη Β’ ΕΠΣΘ – Κοντά στην άνοδο και οι Δάφνη, Ιάσων

Αθλητισμός

Καταιγιστικός ο Ρήγας – Σάρωσε 0-5 τον Μαγνησιακό που υποβιβάστηκε

Αθλητισμός

Σκορ και θέαμα από τον Διαγόρα – Πιο κοντά στον τίτλο με το 6-0 επί του Πυράσου

Αθλητισμός

Κέρδος οι εμπειρίες για τον Ο.Υ.Κ.Β. – Μετείχε στην τελική φάση του πρωταθλήματος πόλο Νέων Ανδρών

Αθλητισμός

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το σεμινάριο του ΣΘΕΒ με θέμα την εξυπηρέτηση πελατών

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Καμμένος: «Νέο ΠΑΣΟΚ ο Τσίπρας, ο Μαρινάκης του ζήτησε να φύγω από την κυβέρνηση»

Ελλάδα

Μαθητές αγκάλιασαν το bookcrossing – Στο 1ο Δημοτικό Αγριάς απελευθέρωσαν 52 βιβλία

Τοπικά

Τελευταίο παιχνίδι για ΝΠΣ Βόλος – Αντιμετωπίζει σήμερα στο Καυταντζόγλειο τον Ηρακλή για τη Φούτμπολ Λιγκ

Αθλητισμός

«Ανάσα» για την εμπορική αγορά του Βόλου η Κυριακή των Βαΐων 

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Μικρότερη επάρκεια φέτος σε αρνιά και κατσίκια από τους κτηνοτρόφους της Μαγνησίας 

Τοπικά

“Η Ιστορία του Hedi” προβάλλεται σε Μεταξουργείο και Αχίλλειο

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Πλούσιος ο απολογισμός του μαθητικού συνεδρίου για τον Άνθιμο Γαζή  

Τοπικά

Διπλή βολιώτικη επιτυχία στο πόλο Κορασίδων – Ο.Υ.Κ.Β. και ΟΕΑ/ΝΑΒ προκρίθηκαν στην ημιτελική φάση

Αθλητισμός

Τοπικά

Η Αγγελική Κουτσούκου τοποθετήθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ

Η Αγγελική Κουτσούκου , κόρη του Δ. Κουτσούκου, τοποθετήθηκε στο ευρωψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ και είναι η δεύτερη υποψήφια από τον Βόλο απέναντι στην υποψηφιότητα της Ασπας Γοσπονδίνη.

Οι 42 υποψήφιοι που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του ΚΙΝΑΛ στις Ευρωεκλογές είναι οι εξής:
1 ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ
2 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
3 ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΣΑΚΗΣ
4 ΒΑΡΔΑΚΑΣΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
5 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
6 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΒΟΥΛΑ
7 ΓΚΕΜΗ ΕΝΤΑ
8 ΓΟΣΠΟΔΙΝΗ ΑΣΠΑ
9 ΔΑΛΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
10 ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
11 ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΥ ΑΙΓΛΗ
12 ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13 ΚΑΪΛΗ ΕΥΑ
14 ΚΑΛΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (KALLIS GEORGIA)
15 ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
16 ΚΑΠΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
17 ΚΑΤΡΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
18 ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
19 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΛΙΤΣΑ
20 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
21 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
22 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΥΠΑΤΙΑ
23 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
24 ΜAΛΛΙΩΡΗ ΜΕΝΗ
25 ΜΕΙΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
26 ΜΠΟΥΡΑ ΕΥΑ
27 ΜΩΡΑΛΗ ΒΑΣΣΩ
28 ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
29 ΝΙΚΗΤΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
30 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
31 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ
32 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
33 ΡΟΛΟΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
34 ΣΑΔΟΥΛΑ ΣΕΒΤΖΑΝ
35 ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
36 ΣΤΑΓΚΟΥΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
37 ΤΖΑΛΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
38 ΤΡΙΦΥΛΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
39 ΤΣΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ
40 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
41 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΥΜΙΟΣ
42 ΧΡΟΥΜΠ ΓΙΟΖΕΦ (ΙΩΣΗΦ)

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