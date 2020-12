HΠΑ: Ο CEO του Twitter δώρισε 15 εκατ. για τη στήριξη όσων πλήττονται από τον κορονοϊό

Ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ, προχώρησε στη δωρεά – μαμούθ των 15 εκατ. δολαρίων στις ΗΠΑ, για τη στήριξη όσων πλήττονται οικονομικά λόγω κορονοϊού, τα οποία θα διατεθούν μέσω του προγράμματος για το «εξασφαλισμένο βασικό εισόδημα». Είναι η δεύτερη δωρεά που πραγματοποιεί ο Ντόρσεϊ στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και υπολογίζεται ότι θα καλύψει βασικές ανάγκες τουλάχιστον 1.500 οικογενειών.

Όπως αναφέρει το BBC, τα επίπεδα φτώχειας στις ΗΠΑ αυξάνονται, μετά την οικονομική κατάρρευση που προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί η πανδημία της Covid-19. Ενδεικτικό είναι ότι περισσότεροι από 12 εκατ. Αμερικανοί κινδυνεύουν να χάσουν την πρόσβαση σε προνοιακά επιδόματα και οφέλη μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς το πρόγραμμα βοήθειας που έχει ορίσει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του ιού λήγει και οι διαπραγματεύσεις για να πάρει παράταση δεν έχουν τελεσφορήσει εδώ και μήνες.

Το πρόγραμμα για το εξασφαλισμένο βασικό εισόδημα παρέχει διαφόρων ειδών βοήθεια στους πολίτες. Για παράδειγμα, το Πίτσμπεργκ στην Πενσιλβάνια σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει 200 κατοίκους τους με 500 δολάρια τον μήνα για δύο χρόνια. Με μήνυμά του στο Twitter, ο Ντόρσεϊ ευχαρίστησε τους δημάρχους που εφαρμόζουν πιλοτικά το πρόγραμμα και ευχήθηκε αυτές οι δοκιμές να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την ομοσπονδιακή πολιτική στο μέλλον.

Thank you Mayor and to all the Mayors of @mayorsforagi for these universal basic income pilots! I hope they inform federal policy in the future. https://t.co/6ItPWx3Lld

— jack (@jack) December 8, 2020