Hilary Swank: Έγκυος σε δίδυμα – «Είναι τέτοια ευλογία, απόλυτο θαύμα»

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Χίλαρι Σουάνκ (Hilary Swank), καθώς σε λίγους μήνες θα γίνει πρώτη φορά μητέρα. Η ηθοποιός και ο σύζυγός της Φίλιπ Σνάιντερ (Philip Schneider) περιμένουν δίδυμα, όπως ανακοίνωσε η ίδια μέσα από το «Good Morning America».

«Είναι κάτι που ήθελα εδώ και πολύ καιρό και το επόμενο που θα κάνω είναι να γίνω μαμά» δήλωσε στην εκπομπή. «Και όχι μόνο ενός, αλλά δύο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι τόσο ωραίο που μπορώ να μιλάω γι’ αυτό και να το μοιράζομαι».

.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!

Congratulations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF

— Good Morning America (@GMA) October 5, 2022