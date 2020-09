Helen Reddy: Έφυγε από τη ζωή η φεμινίστρια και τραγουδίστρια του «I Am Woman»

Tην τελευταία της πνοή άφησε η Αυστραλιανή τραγουδίστρια και ακτιβίστρια, Helen Reddy, που ερμήνευσε τον φεμινιστικό ύμνο, «I Am Woman». Τη δυσάρεστη είδηση ανακοίνωσε η οικογένειά της μέσα από το Facebook.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας» ανέφεραν τα παιδιά της Traci Donat και Jordan Sommers. «Ήταν μια υπέροχη μητέρα, γιαγιά και πραγματικά εξαίσια γυναίκα. Η καρδιά μας έσπασε. Αλλά μας παρηγορεί η γνώση πως η φωνή της θα ζει για πάντα» πρόσθεσαν.

Γεννημένη στη Μελβούρνη το 1941, μεγάλωσε σε μια οικογένεια με γονείς ηθοποιούς και ξεκίνησε τις εμφανίσεις της από νεαρή ηλικία. Αργότερα, η Helen Reddy μετακόμισε στις ΗΠΑ και γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το κομμάτι «I don’t know how to love him» του μιούζικαλ «Jesus Christ Superstar».

Ωστόσο, η καθιέρωση ήρθε με το «I Am Woman» το οποίο έγινε το καθοριστικό τραγούδι για μια γενιά γυναικών και της χάρισε το βραβείο Grammy. Η Helen Reddy είπε ότι είχε γράψει τους στίχους προσπαθώντας να βρει τραγούδια που αντικατοπτρίζουν την υπερηφάνεια της ως γυναίκα. Για ένα διάστημα είχε παρουσιάσει στην αμερικανική τηλεόραση τη δική της εκπομπή, ενώ είχε ανέβει κι αρκετές φορές στο θεατρικό σανίδι.

Η Helen Reddy, που έπασχε από τη νόσο του Addison και διαγνώστηκε με άνοια το 2015, πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της σε έναν οίκο φροντίδας ηλικιωμένων για διάσημους στο Λος Άντζελες.

Πηγή: Έθνος