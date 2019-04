H Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας εφαρμόζει σύγχρονες υποδομές ψηφιακού μετασχηματισμού

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας δείχνει τον δρόμο στην ψηφιακή καινοτομία στις τραπεζικές υπηρεσίες και ανακοίνωσε και επίσημα στις αρχές Μαρτίου την πρώτη φάση της λειτουργίας υποδομής ανάπτυξης ψηφιακών εφαρμογών τραπεζικής «Bank of Thessaly Open Banking API sandbox». Το περιβάλλον εξασφαλίζει τη συμμόρφωση της Τράπεζας ως προς την οδηγία PSD2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιπλέον υλοποιεί μια ευρύτερη υποδομή ψηφιακού μετασχηματισμού, που θα υποστηρίξει στο μέλλον τη συνεχή ανάπτυξη ευρύτερων ψηφιακών στρατηγικών υπηρεσιών και συνεργασιών. Τα open banking APIs της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας (Sandbox και entreprise) θα αξιοποιηθούν ως τεχνολογικές βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Μέσα από τα open banking APIs της Τράπεζας θα υποστηριχθεί η τεχνολογική και επιχειρησιακή συνεργασία με startup επιχειρήσεις, ομάδες προγραμματιστών και κάθε ενδιαφερόμενο πιστοποιημένο πάροχο για την ασφαλή διάθεση νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στο μέλλον. Το έργο της ανάπτυξης των sandbox APIs καθώς και των παραγωγικών enterprise PSD2 APIs, υλοποιείται από την ελληνική εταιρεία καινοτομίας και τεχνολογίας Crowdpolicy με state of the art τεχνολογίες, που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα (Berlin Group Standards) και με φιλοσοφία open banking για τη μελλοντική δημιουργία υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Περισσότερες πληροφορίες για το open API sandbox edition είναι διαθέσιμες στις σελίδες http://www.bankofthessaly.gr/ και http://bankofthessaly.openbank.crowdapps.net/.