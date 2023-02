H νέα προκλητική εμφάνιση του Σαμ Σμιθ στα Grammy – «Σκηνικό βγαλμένο κατευθείαν από την κόλαση»

Ο Σαμ Σμιθ βρέθηκε για ακόμα μια φορά στο επίκεντρο των συζητήσεων, με την εμφάνισή του την Κυριακή το βράδυ στη σκηνή των Grammy.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε on stage με την Κιμ Πέτρας και έδωσαν μια… «σατανική» ερμηνεία του νέο τους single, με τίτλο «Unholy».

Η εμφάνισή του όμως, καθώς και το σόου του δεν φάνηκε να άρεσε στο κοινό, καθώς παρέπεμπε στον διάβολο. Ο καλλιτέχνης φορούσε μια κατακόκκινη στολή, καπέλο στολισμένο με κέρατα, τακούνια, ενώ και το σκηνικό ήταν βγαλμένο από… την Κόλαση.

Χορεύτριες με προκλητικές στολές, κελιά, κέρατα και φωτιές ήταν τα βασικά στοιχεία του σόου του, με τους χρήστες του Twitter να δηλώνουν απογοητευμένοι με όσα είδαν.

«Ξέρω ότι όλοι εμείς χρησιμοποιούμε πολύ συχνά την έκφραση “σατανικός” για να ορίσουμε κάτι, αλλά πιστεύω ότι αυτή η παράσταση του Σαμ Σμιθ κυριολεκτικά αποτελεί φόρο τιμής στον Σατανά», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να συμπληρώνει: «Δεν χρειάζεται να είσαι πολύ θρησκευόμενος για να σε ενοχλεί αυτή η λατρεία του Σαμ Σμιθ στον διάβολο. Το σκηνικό είναι βγαλμένο κατευθείαν από την Κόλαση».

Τα σχόλια του κοινού ως επί το πλείστον, έδειξαν πως κανείς τους δεν εντυπωσιάστηκε θετικά από την εμφάνιση του καλλιτέχνη, ενώ υπήρξε μεγάλο ποσοστό των θαυμαστών του που τόνισαν πως το τελευταίο διάστημα, είναι όλο και περισσότεροι οι σταρ που δείχνουν ανοιχτά τη λατρεία τους στον διάβολο μέσα από τα σόου τους.

'Literally a tribute to Satan': Viewers slam Sam Smith over 'demonic' Grammys performance https://t.co/wmOKOERxIn — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 6, 2023

«Έχω βαρεθεί με αυτές τις σατανικές και δαιμονικές αναφορές. Μου φαίνεται υποκριτικό. Θέλω να μάθω πραγματικά γιατί τόσοι πολλοί, όπως η Νίκι Μινάζ, ο Σαμ Σμιθ, ακόμα και ο Λιλ Νας αναφέρονται στον διάβολο μέσω των εμφανίσεών τους», έγραψε κάποιος χρήστης στο Twitter.

Bέβαια, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σαμ Σμιθ προκαλεί με την εμφάνισή του. Στο νέο του βιντεοκλίπ, για το τραγούδι «I’m Not Here To Make Friends», το οποίο αναδεικνύει ξεκάθαρα το… σεξ, ο τραγουδιστής βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Το μουσικό βίντεο αποτελείται κυρίως από σεξουαλικές σκηνές, στις οποίες ο Σαμ Σμιθ είναι ντυμένος με προκλητικά ρούχα σε στυλ εσωρούχων, ενώ σε ανάλογο ύφος είναι ντυμένοι και οι τραγουδιστές που τον πλαισιώνουν.

Ορισμένοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης χαρακτήρισαν το βίντεο κλιπ ακατάλληλο και ζήτησαν να τεθούν περιορισμοί ηλικιακών ορίων στο YouTube, σύμφωνα με το TMZ.

«Το YouTube δεν έχει ηλικιακούς περιορισμούς στο εξευτελιστικό, σεξουαλικοποιημένο νέο μουσικό βίντεο του Sam Smith. Ακόμα και 5χρονα μπορούν να το αναζητήσουν και να το παρακολουθήσουν χωρίς περιορισμούς περιεχομένου», έγραψε ο London σε ένα tweet, προσθέτοντας: «Sam Smith, αυτό δεν είναι τέχνη. Αυτό δεν είναι μοντέρνο. Αυτό είναι τερατώδες».

Άλλοι πάλι τάχθηκαν υπέρ του τραγουδιστή, λέγοντας ότι αισθάνεται άνετα με το σώμα του κι αυτό δεν είναι κακό.

«Μόλις είδα το νέο μουσικό βίντεο του Sam Smith και για να είμαι ειλικρινής, θα μπορούσε να ήταν η Lady Gaga και κανείς δεν θα έλεγε τίποτα. Βλέπω τον Boy George, τον George Michael, τη Lady Gaga, τη Madonna, το ‘Moulin Rouge’, τη σεξουαλική ελευθερία. Θέλω να πω, κυριολεκτικά, ποιο είναι το θέμα;» τόνισε κάποιος.

Πηγή: Πρώτο Θέμα