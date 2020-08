H Μελάνια πάλι αποφεύγει το χέρι του Τραμπ και αυτός ενοχλείται – Τελικά τα καταφέρνει

Άλλο ένα σκηνικό με πρωταγωνίστρια τη Μελάνια Τραμπ ξεσήκωσε τους χρήστες του Twitter και κυρίως όσους πιστεύουν ότι η «πρώτη κυρία» δεν αντέχει τις χειρονομίες του συζύγου της, Ντόναλντ Τραμπ. Συχνά η Μελάνια δείχνει να μην ανέχεται ούτε να την ακουμπάει ο Τραμπ και άλλο ένα τέτοιο περιστατικό αποτυπώθηκε σε βίντεο, που έκανε χθες τον γύρο του διαδικτυακού κόσμου.

Η Μελάνια μαζί με τον Τραμπ και τον 14χρονο γιο τους, Μπάρον, προσγειώθηκαν στη βάση Άντριους στην Ουάσινγκτον ύστερα από πτήση από το Νιού Τζέρσεϊ, μετά τον θάνατο του αδελφού του προέδρου των ΗΠΑ, Ρόμπερτ, το Σάββατο σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης. Καθώς το ζευγάρι κατεβαίνει τις σκάλες του αεροσκάφους ο Τραμπ απλώνει το χέρι του για να πιάσει το χέρι της Μελάνια, η οποία με μια απότομη κίνηση προσπαθεί – μάλλον – να συγκρατήσει το φόρεμά της για να μην το σηκώσει ο άνεμος. Ο Αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να επιχειρεί επίμονα να της πιάσει το χέρι, αλλά μάταια. Η ψυχρότητα της Μελάνια έκανε κάποιους χρήστες του Twitter να σχολιάζουν ότι ούτε ο θάνατος του αδερφού του Τραμπ, δεν κατάφερε να την κάνει να τον… λυπηθεί.

MOMENTS AGO: President Trump, First Lady Melania, and Barron arrive at Joint Base Andrews from Morristown, NJ. pic.twitter.com/f6z3m5gx8w — The Hill (@thehill) August 16, 2020

Στις φωτογραφίες που ακολούθησαν, ο πλανητάρχης κατάφερε τελικά να πιάσει το χέρι της Μελάνια και μαζί με τον γιο τους επιβιβάστηκαν σε πολυτελές όχημα που τους μετέφερε από το αεροδρόμιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Μελάνια δείχνει αποστροφή στον σύζυγό της. Τον περασμένο Ιούνιο στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, στο Πάρκο Λαφαγιέτ, ο Τραμπ μπροστά σε φωτογράφους φαίνεται να ζητάει από την Μελάνια να χαμογελάσει με το ζόρι – η οποία μένει παγερά αδιάφορη, σχεδόν εχθρική.

Σύμφωνα με το βιβλίο «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», το οποίο υπογράφει η βραβευμένη με Πούλιτζερ δημοσιογράφος της «Washington Post», Μέρι Τζόρνταν, η Μελάνια Τραμπ είναι ένας άνθρωπος ήρεμος αλλά στοχοπροσηλωμένος. Η Μέρι Τζόρνταν σημειώνει πως η «πρώτη κυρία» των ΗΠΑ είναι μετά βεβαιότητας ένας από τους πλέον έξυπνους, δραστήριους αλλά και λιγομίλητους ανθρώπους με τους οποίους έχει ποτέ συναντήσει. Στη βιογραφία με τίτλο «Free Melania» της Κέιτ Μπένετ η Μελάνια φοράει ταγέρ και παντελόνια όταν είναι θυμωμένη με τον σύζυγό της, καθώς στον Ντόναλντ Τραμπ αρέσουν «οι γυναίκες που φορούν στενές, κοντές και σέξι φούστες». Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι η «πρώτη κυρία» δεν κοιμάται ούτε καν στον ίδιο όροφο με τον πλανητάρχη.

Πηγή: Έθνος