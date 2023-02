H Ινδία ήθελε να θεσπίσει την «Ημέρα Αγκαλιάς Αγελάδας» ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου – Γιατί δεν πέτυχε το σχέδιο

Εδώ και αιώνες οι αγελάδες στην Ινδία θεωρούνται ιερές. Τα ζώα είναι τόσο σεβαστά σε σημείο που οι Αρχές είχαν σχεδιάσει να μετονομάσουν την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου σε «Ημέρα Αγκαλιάς Αγελάδας» με στόχο ο κόσμος να συνδεθεί περισσότερο με τις αγελάδες και να μην χαθούν τα πιστεύω τους.

Όμως, η κίνηση αυτή απέτυχε και εγκαταλείφθηκε άμεσα αφού τα social media γέμισαν από memes, γελοιογραφίες και αστεία για τις αγκαλιές στα μηρυκαστικά.

Η ανακήρυξη της 14ης Φεβρουαρίου ως «Ημέρα Αγκαλιάς Αγελάδας» έγινε τη Δευτέρα από το Συμβούλιο Ευημερίας των Ζώων της Ινδίας, το οποίο χαρακτήρισε τις αγελάδες «ραχοκοκαλιά του ινδικού πολιτισμού και της αγροτικής οικονομίας».

Valentines day is a western idea, Law makers in India calls for changing Valentines day as "COW hug day".#4thpillarpost pic.twitter.com/w3AszVzHiz — Fourth Pillar Post (@Post4th) February 9, 2023

Η αγελάδα είναι «ο δωρητής όλων, που προσφέρει πλούτο στην ανθρωπότητα», ανέφερε ο οργανισμός, ο οποίος είναι ένα θεσμοθετημένο όργανο που συμβουλεύει το Υπουργείο Αλιείας, Κτηνοτροφίας και Γαλακτοκομίας της Ινδίας.

Ο οργανισμός σημείωνε ότι η προώθηση για την αγκαλιά των αγελάδων ήταν μέρος μιας μεγαλύτερης προσπάθειας με στόχο την προώθηση των ιερών ινδουιστικών παραδόσεων, οι οποίες, κατά τον οργανισμό, έχουν διαβρωθεί από τη δυτική επιρροή.

«Οι παραδόσεις βρίσκονται σχεδόν στα πρόθυρα της εξαφάνισης λόγω της προόδου του (δυτικού) πολιτισμού με την πάροδο του χρόνου», σημείωνε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, μέσα σε μια εβδομάδα από την ανακοίνωση – μετά από μπαράζ χλευασμού στο Διαδίκτυο – η ιδέα φαίνεται ότι εγκαταλείφθηκε, γράφει το CNN.

Ministry of Fisheries, in association with Animal Welfare Board of India, want you to hug cows on Valentines Day!

Cow-வோட permission இல்லாம கட்டி புடிச்சா அது abuse ஆகிடாதா!??🫢🐮 pic.twitter.com/z3N315zsm4 — RJ Ophe Imsaiarasi (@ophe_imsaiarasi) February 9, 2023

Το πάρτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Εδώ και μέρες, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης χλευάζουν το σχέδιο της κυβέρνησης, δημοσιεύοντας σατιρικές γελοιογραφίες που δείχνουν αγελάδες να τρέχουν μακριά από ερωτευμένους άνδρες, ενώ οι χρήστες των social αναρτούν και αστεία βίντεο.

Παρουσιαστής σε κορυφαίο αγγλόφωνο ειδησεογραφικό κανάλι της Ινδίας, το NDTV, βιντεοσκοπήθηκε να προσπαθεί να αγκαλιάσει αρκετές αγελάδες, οι οποίες δεν ήταν ιδιαίτερα υπάκουες. «Η συναίνεση είναι σημαντική», είπε αστειευόμενος.

«Επιστήμη των αγελάδων»

Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση προκαλεί αναστάτωση με την πολιτική της απέναντι στις αγελάδες -η θανάτωση ή η κατανάλωση των οποίων θεωρείται αμαρτία από πολλούς Ινδουιστές.

Η πώληση και η σφαγή του ζώου απαγορεύεται σε μεγάλο μέρος της χώρας και τα ζώα συχνά αφήνονται να περιφέρονται ελεύθερα στους δρόμους και οι οδηγοί πρέπει να προσέχουν για να μην τα χτυπήσουν.

Ένας οργανισμός για την προστασία των αγελάδων, γνωστός ως Rashtriya Kamdhenu Aayog (RKA), δημιουργήθηκε το 2019 από το Υπουργείο Αλιείας, Κτηνοτροφίας και Γαλακτοκομίας. Μάλιστα, οι μαθητές έδιναν και εξετάσεις πάνω στις αγελάδες!

Δύο χρόνια αργότερα, το RKA αναγκάστηκε να αναβάλει επ’ αόριστον τις εξετάσεις για την «επιστήμη της αγελάδας», αφού η διδακτέα ύλη προκάλεσε εκτεταμένες επικρίσεις για τους αντιεπιστημονικούς ισχυρισμούς σχετικά με το ζώο.

Μεταξύ πολλών αναπόδεικτων ισχυρισμών, ο 54σέλιδος οδηγός μελέτης των εξετάσεων ανέφερε ότι η μεγάλης κλίμακας δραστηριότητα των σφαγείων οδηγεί σε μεγάλους σεισμούς, υπονοώντας ότι ο πόνος που εκπέμπεται από τη μαζική σφαγή θα μπορούσε να δημιουργήσει αρκετό στρες για να προκαλέσει σεισμική αντίδραση.

Χωρίς να παρέχει αποδείξεις, ανέφερε επίσης ότι οι ινδικές αγελάδες παράγουν την καλύτερη ποιότητα γάλακτος, σε σύγκριση με τις «εξωτικές αγελάδες».

Πολιτικοποίηση των αγελάδων

Μετά την άνοδο του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι στην εξουσία το 2014, ο οποίος ανήλθε με ένα κύμα εθνικισμού, το ζώο πολιτικοποιήθηκε περισσότερο.

Το κόμμα Bharatiya Janata (BJP) του Μόντι είναι έντονα ευθυγραμμισμένο με τις συντηρητικές ινδουιστικές παραδόσεις και οι επικριτές λένε ότι η λατρεία των αγελάδων έχει χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για εκφοβισμό, παρενόχληση και ακόμη και τη δολοφονία μουσουλμάνων, τους οποίους κατηγορούν ότι δεν σέβονται τα ζώα.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλά εγκλήματα στην Ινδία αγνοούνται ή συγκαλύπτονται από τις Αρχές από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Μόντι.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας του Μόντι το 2014, υποσχέθηκε να τερματίσει τη «ροζ επανάσταση» – μια φράση που χρησιμοποίησε για να περιγράψει τη σφαγή των βοοειδών.

Άλλοι νομοθέτες του το πήγαν ένα βήμα παραπέρα.

«Είχα υποσχεθεί ότι θα σπάσω τα χέρια και τα πόδια όσων δεν θεωρούν τις αγελάδες μητέρες τους και τις σκοτώνουν», δήλωσε ο Vikram Saini, νομοθέτης της πολιτείας Uttar Pradesh, σε εκδήλωση τον Μάρτιο του 2017.

Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε κατακραυγή στη χώρα όπου η βία κατά των γυναικών και των μειονοτήτων είναι μονίμως στα πρωτοσέλιδα.

Οι επικριτές λένε ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά εντός της κυβέρνησης και υποστηρίζουν ότι το κόμμα δεν κάνει αρκετά για την προστασία των ευάλωτων ομάδων.

Πηγή: Έθνος