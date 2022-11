H εικόνα που έκανε τον γύρο του κόσμου: Γιαγιά στη Χερσώνα υποδέχεται γονατιστή τον στρατιώτη εγγονό της

Viral έχει γίνει στα social media ένα βίντεο που δείχνει την συγκινητική στιγμή τγς επανένωσης μιας γιαγιάς με τον στρατιώτη εγγονό της, στην Ουκρανία.

Ο νεαρός όπως αναφέρουν ουκρανικά μέσα επέστρεψε στην Χερσώνα και στο σπίτι του, με την γιαγιά του να πέφτει στα πόδια και να κλαίει με δάκρια χαράς ενώ ο εγγονός της τρέχει προς την αγκαλιά της.

Υπενθυμίζεται πως η Ρωσία οπισθοχώρησε και άφησε την Χερσώνα στα χέρια των Ουκρανών και έτσι στρατιώτες που πολεμούσαν σε άλλες τοποθεσίες μπόρεσαν να επιστρέψουν και να επανενωθούν με τους αγαπημένους τους.

Grandmother in Kherson meets her grandson-liberator on her knees.

To tears… pic.twitter.com/OQssIRbZ4f

— UkraineWorld (@ukraine_world) November 12, 2022