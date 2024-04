«Γυρίστε σπίτι σας»: Σε ποια περιοχή κάνουν απεργία πείνας και διαδηλώσεις κατά των τουριστών

«Τουρίστες γυρίστε σπίτι σας»: Αυτό ζητούν ακτιβιστές στην Τενερίφη της Ισπανίας διαμαρτυρόμενοι για τον μαζικό τουρισμό, που, όπως λένε, καταστρέφει τα Κανάρια Νησιά. Για τον λόγο αυτό οργάνωσαν διαμαρτυρίες και σχημάτισαν ανθρώπινη αλυσίδα σε τουριστικές περιοχές ενώ σχεδιάζουν νέες κινητοποιήσεις και πορείες στις 20 Απριλίου στην Τενερίφη, στο Λανζαρότε, στη Λα Πάλμα και στο Γκραν Κανάρια. Μάλιστα προχώρησαν μέχρι και σε απεργία πείνας για να πιέσουν την ισπανική κυβέρνηση.

Στα ύψη τα ενοίκια – Κοιμούνται στα αμάξια τους

Ο ακτιβιστές κατηγορούν τον τουρισμό για τη ρύπανση της θάλασσας, το κυκλοφοριακό κομφούζιο και την έλλειψη φθηνών κατοικιών για τους ντόπιους. Ειδικότερα, οι τιμές των ενοικίων έχουν εκτοξευτεί στα ύψη, όπως και σε άλλα ισπανικά νησιά, όπου κάτοικοι κοιμούνται πλέον στα αυτοκίνητά τους!

Παράλληλα, απαιτούν να μπει φρένο σε δύο τουριστικά πρότζεκτ: το ένα αφορά στην ανέγερση στη Λα Τεχίτα -μια από τις τελευταίες παρθένες παραλίες του ισπανικού νησιού- ενός πεντάστερου ξενοδοχείου δυναμικότητας 800 κλινών, και το άλλο αφορά στην κατασκευή με βελγικά κεφάλαια του ξενοδοχείου Cuna del Alma και 3.600 παραθεριστικών κατοικιών στο Ελ Πουερτίτο, στη νότια Τενερίφη.

Γέμισε αντιτουριστικά σλόγκαν η πόλη

«Τουρίστες γυρίστε στα σπίτια σας», «Η μιζέρια μου είναι ο δικός σου παράδεισος» είναι μερικά μόνο από τα συνθήματα που εμφανίστηκαν σε τοίχους και σε παγκάκια στην πόλη.

Ένα από τα συνθήματα αναφέρει ότι ο μέσος μισθός στα Κανάρια Νησιά είναι μόλις περίπου 1.200 ευρώ, τα οποία δεν είναι αρκετά σε σύγκριση με τα αυξανόμενα ενοίκια, τα αυξανόμενα επιτόκια και το κόστος ζωής λόγω των ρυθμών πληθωρισμού.

Την Παρασκευή, κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για το νερό από το Cabildo της Τενερίφης λόγω έλλειψης αποθεμάτων για ανθρώπινη κατανάλωση και γεωργική χρήση, η οποία αν και δεν αποδίδεται άμεσα στον τουρισμό, τονίστηκε ότι οι τουριστικές περιοχές χρησιμοποιούν έξι φορές περισσότερο νερό από τις κατοικημένες περιοχές, πράγμα που σημαίνει ότι απαιτείται μεγαλύτερη παροχή καθώς ο τουρισμός αυξάνεται.

