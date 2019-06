Γυμνή διαμαρτυρία μοντέλων έξω από τα γραφεία του Facebook στη Νέα Υόρκη

Περίπου 100 μοντέλα πόζαραν γυμνά έξω από τα γραφεία του κολοσσού Facebook στη Νέα Υόρκη, κρατώντας πλακάτ που απεικονίζουν θηλές, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να διαμαρτυρηθούν για την πολιτική του μέσου που αποκλείει και «λογοκρίνει» το καλλιτεχνικό γυμνό.

Η ιδέα για την πρωτότυπη αυτή διαμαρτυρία ανήκε στον αμφιλεγόμενο Αμερικανό καλλιτέχνη Σπένσερ Τούνικ και τη Διεθνή Ένωση κατά της Λογοκρισίας (National Coalition Against Censorship -NCAC), ενώ είχε την ονομασία #wethenipple. Μέλη της γυναικείας οργάνωσης «Grab Them By The Ballot» («Κράτα τους από την Ψήφο») συμμετείχαν επίσης στη διαμαρτυρία.

Η ίδια απαγόρευση για το καλλιτεχνικό γυμνό ισχύει και στο Instagram που ανήκει στο Facebook.

Πηγή: Έθνος

