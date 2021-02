Γυμνάστρια κατέγραψε, άθελά της, το πραξικόπημα στην Μιανμάρ σε βίντεο με ασκήσεις της

Μια γυμνάστρια που κινηματογραφούσε ένα πρόγραμμα γυμναστικής μπροστά από το κοινοβούλιο της Μιανμάρ, απέκτησε παγκόσμια φήμη καθώς ακούσια κατέγραψε τις πρώτες στιγμές του πραξικοπήματος, στο φόντο του βίντεό της.

Στο υλικό που τραβήχτηκε από την πρωτεύουσα της Μιανμάρ Νάι Πι Τάου, μια γυναίκα με το όνομα Κινγκ Χιν Γουάι φαίνεται να κάνει την προπόνησή της καθώς τα μαύρα SUV προχωρούν προς το σημείο ελέγχου ασφαλείας στο δρόμο που οδηγεί στο Κοινοβούλιο πίσω της.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021