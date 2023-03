Gwyneth Paltrow: «Έχασα μισή μέρα σκι» – Η ατάκα που έγινε viral

Πριν από περίπου μια εβδομάδα ξεκίνησε η δίκη της ηθοποιού Γκουίνεθ Πάλτροου(Gwyneth Paltrow) με την κατηγορία της αμέλειας και της εγκατάλειψης αναφορικά με ατύχημα που φέρεται να προκάλεσε στον συνταξιούχο γιατρό Τέρι Σάντερσον (Terry Sanderson) ενώ έκανε σκι το 2016 στη Γιούτα σε ένα από τα πιο πολυτελή χιονοδρομικά κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο Τέρι Σάντερσον δήλωσε ότι η Πάλτροου «κατέβαινε, χωρίς να προσέχει», από μια πλαγιά στο χιονοδρομικό κέντρο, Deer Valley με συνέπεια να συγκρουστούν. Σύμφωνα με την καταγγελία, «τον έριξε κάτω με δύναμη και του προκάλεσε εγκεφαλική βλάβη, διάσειση, τέσσερα σπασμένα πλευρά και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς. Στην συνέχεια τον εγκατέλειψε στο χιόνι και συνέχισε την κατάβασή της στο βουνό.

Στην αρχική αγωγή του ο Σάντερσον ζητούσε αποζημίωση $3,1 εκατ. ενώ πλέον ζητά $300.000. Η Πάλτροου από την άλλη απαντά με αγωγή ζητώντας «συμβολική αποζημίωση» ύψους ενός δολαρίου εκτός των δικαστικών εξόδων λέγοντας ότι στην πραγματικότητα αυτός ήταν που τη χτύπησε και τον κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τη «διασημότητα και τον πλούτο» της.

«Χάσαμε μισή μέρα σκι» – Η φράση της ηθοποιού που εξόργισε τους χρήστες των social media

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της στις 24 Μαρτίου, η Paltrow ανέβηκε στο εδώλιο και, ενόρκως, δήλωσε ότι δεν είναι φίλη με την Taylor Swift, ότι είναι λίγο κάτω από το 1,80 μ. αλλά συρρικνώνεται και ότι φώναξε «κάνεις σκι κατευθείαν στην πλάτη μου, γαμώτο» όταν ο ηλικιωμένος παραπατούσε στο χιονισμένο έδαφος, χτυυπημένος μετά τη σύγκρουση.

Σε μία από τις ερωτήσεις που δέχθηκε την Παρασκευή η Γκουίνεθ Πάλτροου, κλήθηκε να απαντήσει για τις απώλειες που είχε εξαιτίας του ατυχήματος. «Λοιπόν, χάσαμε μισή μέρα σκι», απάντησε μεταξύ άλλων και η φράση αυτή γρήγορα έγινε viral.

Χρήστες στα social media ειρωνικά έγραψαν ότι προσεύχονται για την Γκουίνεθ Πάλτροου. «Έχασες μισή ημέρα σκι; Σε παρακαλώ, πες το στους ανθρώπους που έχασαν τα σπίτια τους από πόλεμο ή φυσικές καταστροφές. Ή εκείνους που έχασαν αγαπημένους τους», έγραψε άλλος χρήστης.

Κάποιος ανέβασε ένα βίντεο από επεισόδια, με το σχόλιο: «Πλάνα από διαδηλωτές που είναι οργισμένοι με την είδηση ότι η Γκουίνεθ Πάλτροου έχασε μισή ημέρα σκι όταν ένας 70άρης είχε την αυθάδεια να μπει στη βασιλική διαδρομή της στις πλαγιές».

«Ένιωσα παραβιασμένη»

Σε άλλη ερώτηση που δέχθηκε η ηθοποιός από τη δικηγόρο του Sanderson, Kristin VanOrman, είπε ότι ήταν μεσαίου επιπέδου σκιέρ και ότι βρισκόταν σε μια «πράσινη πίστα» – ή εύκολο βουνό – όταν φέρεται να χτυπήθηκε στην πλάτη από έναν άλλο σκιέρ.

«Δύο σκι μπήκαν ανάμεσα στα σκι μου, αναγκάζοντας τα πόδια μου να ανοίξουν», κατέθεσε η Paltrow. «Και τότε, υπήρχε ένα σώμα που με πίεζε και ακούστηκε ένας πολύ παράξενος, γρυλίζων θόρυβος. Ο εγκέφαλός μου προσπαθούσε να καταλάβει τι συνέβαινε. Σκέφτηκα, ‘Είναι αυτό μια φάρσα; Μήπως κάποιος κάνει κάτι διεστραμμένο; Αυτό είναι πραγματικά πολύ παράξενο». «Το μυαλό μου πήγαινε πολύ, πολύ γρήγορα και προσπαθούσα να εξακριβώσω τι συνέβαινε», είπε.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου αρνήθηκε ότι είχε ποτέ «επικίνδυνη συμπεριφορά» σε πίστα σκι, με την οποία δήλωσε ότι ήταν ήδη εξοικειωμένη. Επίσης, σημείωσε ότι έκανε σκι όπως θα έπραττε συνήθως. «Δεν θα είχα επικίνδυνη συμπεριφορά, με ή χωρίς τα παιδιά μου εκεί», επεσήμανε. Δικηγόρος του Σάντερσον επιχείρησε να δείξει ότι η Πάλτροου καμιά φορά έκανε σκι πιο ριψοκίνδυνα, όταν τα παιδιά της δεν ήταν μαζί της και η ηθοποιός αρνήθηκε ότι έχει πράξει κάτι τέτοιο. «Πάντα είμαι πολύ ανοιχτή και ειλικρινής με τα παιδιά μου και με ξέρουν πολύ καλά», σημείωσε.

Η Πάλτροου δέχθηκε αρκετές ερωτήσεις από τους δικηγόρους του Σάντερσον για τη συμπεριφορά που επέδειξε μετά τη σύγκρουση και γιατί φώναζε. «Ένιωθα παραβιασμένη. Ήμουν ταραγμένη. Ανησυχούσα για το γόνατό μου. Έμοιαζε παραβίαση να έχω κάποιον να πιέζει το σώμα του στην πλάτη μου και λυπάμαι που έβρισα», απάντησε.

Όταν κλήθηκε να απαντήσει αν ρώτησε τον Σάντερσον για τα τραύματά του, είπε: «Πρέπει να έχετε κατά νου πως όταν είσαι θύμα ατυχήματος… η ψυχολογία σου δεν είναι απαραίτητα να σκεφτείς τον άνθρωπο που το προκάλεσε» και συμπλήρωσε πως πίστευε ότι τα τραύματά του ήταν πολύ ελαφρά εκείνη τη στιγμή.

Την Τρίτη 28 Mαρτίου, ο επικεφαλής συνήγορος της Paltrow, Steve Owens, δήλωσε ότι θα φέρει στο εδώλιο εξειδικευμένα άτομα στο σκι και τη νευρολογική αποκατάσταση. Αν και προηγουμένως είχε αναφέρει ότι τα παιδιά της Πάλτροου θα καταθέσουν, ο Όουενς δήλωσε ότι θα διαβαστούν επίσης στο δικαστήριο αποσπάσματα από τις καταθέσεις της 18χρονης Apple και του 16χρονου Moses. Ο Owens δήλωσε ότι δεν ήταν σίγουρος αν ο κατάλογος των μαρτύρων του θα περιλάμβανε τον σύζυγο της Paltrow, τον τηλεοπτικό παραγωγό Brad Falchuk, καθώς ο δικαστής ανέφερε ότι έχει σκοπό να τηρήσει τους χρονικούς περιορισμούς της δίκης.

Τι κατέθεσε ο Σάντερσον

Τη Δευτέρα 27 Μαρτίου, στη δίκη κατέθεσε ο Τέρι Σάντερσον, ο οποίος έκανε αγωγή στην Γκουίνεθ Πάλτροου. Περιέγραψε ότι κάποια στιγμή, κάνοντας σκι, άκουσε μια κραυγή. «Ήταν σαν κάποιος να είχε χάσει τον έλεγχο και επρόκειτο να πέσει σε δέντρο και να σκοτωθεί», συμπλήρωσε. «Χτυπήθηκα στην πλάτη τόσο δυνατά», συνέχισε και πρόσθεσε ότι βρέθηκε στον αέρα. «Πετούσα, το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι όλα σκοτείνιασαν».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον Σάντερσον, διαπίστωσε ότι κάποιος άνθρωπος ήταν «έξαλλος μαζί μου» και του ούρλιαζε: «Συνειδητοποιείς ότι δεν έκανες σκι σύμφωνα με τους κανονισμούς;». «Ήταν ένα πολύ θυμωμένο άτομο που προσπαθούσε να με εκφοβίσει και να με κάνει να πιστέψω ότι ήταν δικό μου λάθος», ανέφερε ακόμη.

Η Γκουίνεθ Πάλτροου στην κατάθεσή της παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή του ατυχήματος, καθώς υποστήριξε πως ο Τέρι Σάντερσον ήταν εκείνος που έπεσε επάνω της, από πίσω.

Το βίντεο-αναπαράσταση από τη στιγμή της σύγκρουσης

Η νομική ομάδα που εκπροσωπεί την Γκουίνεθ Πάλτροου στη δίκη για το ατύχημα στο σκι μοιράστηκε ένα βίντεο-αναπαράσταση της στιγμής που η ηθοποιός και ο γιατρός που τη μηνύει συγκρούστηκαν.

Το βίντεο, που δημιουργήθηκε από την οπτική γωνία ενός από τους εκπαιδευτές σκι της οικογένειας Πάλτροου και παίχτηκε στο δικαστήριο για τους ενόρκους, απεικονίζει τον συνταξιούχο γιατρό Τέρι Σάντερσον να κάνει σκι με την ηθοποιό πίσω του πριν από τη σύγκρουση που σημειώθηκε το 2016 στο Deer Valley στη Γιούτα.

