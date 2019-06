Γροιλανδία: Σε λίγες ώρες έλιωσε το 40% των πάγων της (pic)

Αν μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις, τότε η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες από τη Γροιλανδία, αναφορικά με την χωρίς προηγούμενο τήξη των πάγων, αποτυπώνει με τον πιο γλαφυρό αλλά και σοκαριστικό τρόπο την κλιματική αλλαγή που βιώνει ο πλανήτης.

Ο κλιματολόγος του Danish Meteorological Institute, Steffen Olsen, «αιχμαλώτισε» με τον φακό της κάμεράς του ένα σημείο κοντά στην πόλη Κανάκ όπου άλλοτε ήταν παγωμένη λίμνη και πια οι πάγοι έχουν λιώσει, με αποτέλεσμα τα λυκόσκυλα να περπατούν σε νερό και όχι σε πάγο:

@SteffenMalskaer got the difficult task of retrieving our oceanographic moorings and weather station on sea ice in North West Greenland this year. Rapid melt and sea ice with low permeability and few cracks leaves the melt water on top. pic.twitter.com/ytlBDTrVeD

Όπως αναφέρει το CNN, μόνο την περασμένη Πέμπτη η Γροιλανδία έχασε το 40% των πάγων της, ποσοστό που αντιστοιχεί σε απώλεια 2 δισ. τόνων! Πρόκειται για ένα ασυνήθιστο και κατά συνέπεια ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς είθισται η εποχή που οι πάγοι λιώνουν στη Γροιλανδία να κυμαίνεται από Ιούνιο έως Αύγουστο, ωστόσο μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών έλιωνε τον Ιούλιο.

Yesterday (13th June), we calculate #Greenland #icesheet lost more than 2 Gt (2 km³) of ice,, melt was widespread but didn't quite get to #SummitCamp which was just below 0°C

The high melt is unusual so early in the season but not unprecedentedhttps://t.co/Ftg0fkC7AK pic.twitter.com/Y4jQ1FoFRZ

