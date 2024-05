Γρίπη των πτηνών: Οι επιστήμονες ανησυχούν πως ο ιός μεταδίδεται και από τα θηλαστικά στον άνθρωπο

Επιστήμονες εκφράζουν ανησυχία πως η γρίπη των πτηνών εξαπλώθηκε για πρώτη φορά από τα θηλαστικά στον άνθρωπο. Νέα ανάλυση καταλήγει στο συμπέρασμα πως υπάρχουν «ισχυρές ενδείξεις» ότι ένας εργάτης φάρμας στο Τέξας που βρέθηκε θετικός στον ιό H5N1 τον κόλλησε από άρρωστα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή.

Παρόλο που έχουν μολυνθεί και άλλοι άνθρωποι με τον ιό τα τελευταία χρόνια, όλοι τους τον απέκτησαν από πτηνά και όχι από θηλαστικά.

Υγειονομικός συναγερμός

Στις ΗΠΑ έχει σημάνει συναγερμός για τον ιό, με τις υγειονομικές αρχές να προσπαθούν να περιορίσουν την εξάπλωσή του.

Μέχρι στιγμής 36 κοπάδια σε 9 πολιτείες έχουν βρεθεί θετικά. Όμως οι έρευνες στο γάλα έχουν δείξει ότι ο ιός έχει εξαπλωθεί πολύ ευρύτερα.

Όσο περισσότερο εξαπλώνεται ανεξέλεγκτα σε ένα εξημερωμένο θηλαστικό, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να προσαρμοστεί σε ένα νέο είδος – και να μεταδοθεί στους ανθρώπους που έχουν στενή επαφή, αναφέρει το Sky News.

Ποια συμπτώματα είχε ο άνθρωπος που μολύνθηκε

Σύμφωνα με την έκθεση στο The New England Journal of Medicine, τα συμπτώματα του άνδρα που εκτέθηκε ήταν ήπια. Ανέπτυξε την οφθαλμική λοίμωξη, επιπεφυκίτιδα, αλλά δεν είχε πυρετό και δεν αντιμετώπιζε προβλήματα στην αναπνοή. Οι πνεύμονές του ήταν επίσης καθαροί. Στον ίδιο καθώς και στους στενούς του ανθρώπους χορηγήθηκαν προληπτικά αντιιικά φάρμακα και κανείς άλλος δεν αρρώστησε.

Ερευνητές από τα Κέντρα Ελέγχου Ασθενειών ανέφεραν πως: «Δεδομένου ότι ο άνθρωπος που μολύνθηκε εργαζόταν σε γαλακτοκομική φάρμα όπου υπήρχαν άρρωστες, πιθανώς μολυσμένες αγελάδες αλλά όχι άλλα θηλαστικά ή πτηνά, πιστεύουμε ότι τα γενετικά και επιδημιολογικά δεδομένα αποτελούν ισχυρή απόδειξη μόλυνσης του ανθρώπου μετά από έκθεση σε πιθανώς μολυσμένες από τον ιό αγελάδες».

Οι αμερικανικές αρχές εντόπισαν θραύσματα του ιού – αλλά όχι ενεργό – στο παστεριωμένο γάλα. Ωστόσο δήλωσαν ότι τα γαλακτοκομικά προϊόντα και το βόειο κρέας έχουν κριθεί είναι ασφαλή.

Παρόλο που ο εργάτης στο Τέξας νόσησε ελαφρά, ο Η5Ν1 μπορεί να αποβεί ακόμη και θανατηφόρος για τους ανθρώπους.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 888 άνθρωποι έχουν μολυνθεί παγκοσμίως από το 2003 έως τα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους, ενώ 463 έχουν πεθάνει.

Πηγή:ethnos