Grammys: Μποϊκοτάζ από τους Drake και Weeknd – Αποσύρουν τα άλμπουμ τους

Στις 15 Νοεμβρίου, αναμένεται να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τα Grammys, ωστόσο δύο από τους πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες σε διεθνές επίπεδο, θα απέχουν από τις λίστες για τα μουσικά βραβεία του έτους 2023.

Σύμφωνα με το Pitchfork, ούτε ο Drake, ούτε και ο Weeknd υπέβαλαν τα άλμπουμ τους στην ακαδημία, μποϊκοτάροντας επί της ουσίας, για μία ακόμη χρονιά, τη διεξαγωγή των διασημότερων βραβείων της μουσικής.

Υπενθυμίζεται ότι αυτή είναι η δεύτερη χρονιά που οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν αυτή τη στάση απέναντι στα κορυφαία βραβεία. Ο Weeknd σε μία συνέντευξή του στο Billboard, τον Ιανουάριο του 2021, είχε τονίσει ότι τα Grammy τον «σνομπάρουν»: «Με χτύπησαν από το πουθενά. Δεν ξέρω αν ήταν θλίψη ή θυμός. Νομίζω ότι ήταν απλώς σύγχυση. Ήθελα όμως απαντήσεις να μου πουν τι συνέβη».

Ο Drake και ο Weeknd, οι οποίοι είχαν τεράστια επιτυχία με τα άλμπουμ τους «Honestly, Nevermind» και «Dawn FM», αντίστοιχα, δεν θα εμφανιστούν στα Grammys και θα απέχουν από τις υποψηφιότητες. Ωστόσο όπως σημειώνεται, θα εμφανιστούν κανονικά με τα τραγούδια, στα οποία έχουν συνεργαστεί με άλλους καλλιτέχνες.

Η κόντρα του Drake με τα Grammy

Ο Drake βρίσκεται σε κόντρα με τα Grammy εδώ και αρκετά χρόνια και όλα ξεκίνησαν από ένα βραβείο που αρνήθηκε το 2017. Η διαφωνία του με την ακαδημία έχει να κάνει με τις αποφάσεις τους, να τοποθετήσουν τα τραγούδια του σε κατηγορίες που δεν του αντιστοιχούν, όπως στην περίπτωση της επιτυχίας του «Hotline Bling», που βρισκόταν στην κατηγορία rap, αντί για pop.

Στην προηγούμενη τελετή απονομής των μουσικών βραβείων, ο Drake απέσυρε τα τραγούδια του «Certified Lover Boy» και «Wy 2 Sexy», προκειμένου να μην διαγωνιστεί καθόλου.

Η στάση του Weeknd απέναντι στα Grammy

Από την πλευρά του Weeknd, του οποίου το πραγματικό όνομα είναι Έιμπελ Τεσφάγιε, ξεκίνησε τις διαφωνίες του με τα Grammy από πέρισυ, αφού το άλμπουμ του «After Hour» και το εξαιρετικά δημοφιλές σινγκλ του «Blinding Lights» δεν προτάθηκαν.

Αυτό τον οδήγησε να δηλώσει ότι ένιωθε περιφρονημένος από την ακαδημία, με αποτέλεσμα να μην θέλει να συμμετέχει στον κορυφαίο μουσικό διαγωνισμό ξανά.

«Λόγω των μυστικών επιτροπών, δεν θα επιτρέψω πλέον στη δισκογραφική μου, να υποβάλλει τη μουσική μου στα Grammy» είπε.

Μάλιστα εκτός από τους Drake και Weeknd, αποκαλύφθηκε ότι ο Μπρούνο Μαρς και ο Άντερσον Πάακ, αποφάσισαν επίσης να μην υποβάλουν το άλμπουμ τους «Silk Sonic», αν και οι δύο καλλιτέχνες κέρδισαν τέσσερα βραβεία φέτος για το single «Leave The Door Open».

EXCLUSIVE: Silk Sonic 'bows out' of Grammy consideration for 'An Evening With Silk Sonic.' "We’d be crazy to ask for anything more," Bruno Mars tells Rolling Stone. https://t.co/oEdcS5hoJu

— Rolling Stone (@RollingStone) October 13, 2022