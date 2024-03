Γουίλ Σμιθ: Στα 50 μου συνειδητοποίησα ότι τα χρήματα δεν μπορούν να με κάνουν ευτυχισμένο

Ο Γουίλ Σμιθ μίλησε για τη σχέση που έχει με τα χρήματα, σε μια νέα συνέντευξή του στο Complex.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τον Σπίντι Μόρμαν ο σταρ του «Emancipation» γέλασε με μια ερώτηση σχετικά με την καθαρή του αξία που φέρεται να είναι $350 εκατομμύρια.

«Δεν ξέρω καν, φίλε. Δεν συζητάω τέτοια πράγματα» είπε.

Πρόσθεσε ότι βρίσκεται στη «φάση μείωσης», από οικονομικής άποψης, ενώ παραδέχτηκε ότι είναι κάποιος που «είχε χρήματα, έχασε χρήματα, μετά τα ξανά είχε και μάλιστα περισσότερα από ό,τι φανταζόσουν ποτέ».

Will Smith talks net worth and his relationship with money. 💸👀 #360withSpeedy pic.twitter.com/0jj41tjYwC

— Complex (@Complex) March 26, 2024