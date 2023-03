Good Job Nicky: Η μουσική και η τέχνη είναι ελευθερία

Ο ταλαντούχος και αινιγματικά γοητευτικός Good Job Nicky, έρχεται ζωντανά στο Lab Art στον Βόλο, την Παρασκευή 17 Μαρτίου στις 21.30, στήνοντας ένα μοναδικό μουσικό θέαμα με το ξεχωριστό παρουσιαστικό, το στιλ και την αισθητική του. Ο 27χρονος Έλληνας καλλιτέχνης – φαινόμενο μιλά στη «Θ» για το πρώτο του live στην πόλη του Βόλου.

Συνέντευξη

Νίκος Μπαρπάκης

Γεια σου God Job Nicky, πώς είσαι;

Γεια χαρά! Είμαι χαρούμενος και προβληματισμένος, ανθρώπινα πράγματα.

Πώς συστήνεσαι στο κοινό σου, για όσους δε σε ξέρουν.

Πολύ με ξέρουνε ως Good job nicky, αλλά οι κοντινοί μου με ξέρουνε ως Νικόλα.

Αν και έχουν περάσει λίγα χρόνια από την αρχή της καριέρας σου. Θυμάσαι τι ήταν αυτό που σε έκανε να ξεκινήσεις; Ποια ήταν η defining στιγμή που έκανε μέσα σου σαφές ότι θες να το κυνηγήσεις;

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μία ευλογία, η οποία με έφερε πιο κοντά με τον κόσμο, με τον εαυτό μου και κατάλαβα ότι η τέχνη είναι ευθύνη και όχι προνόμιο. Αυτό που με έκανε να ξεκινήσω ήταν η απόλυτη αγάπη και η καθαρή δημιουργικότητα που προσφέρει η τέχνη και το πόσο γεμάτο σε κάνει να νιώθεις.

Ως νέος έχεις ζήσει όλη τη millennial μετάβαση και ξέρεις τις απαιτήσεις και τα χαρίσματα της εποχής μας. Θα ήθελες να είσαι σε άλλη εποχή;

Να σου πω την απόλυτη αλήθεια δεν είμαι και μεγάλος φαν αυτής της εποχής, γιατί τη θεωρώ λίγο απρόσωπη. Αντιλαμβάνομαι επίσης το πόσο συνδεδεμένοι μπορούμε πλέον να είμαστε όλοι μέσω της τεχνολογίας και μέσω των social media το οποίο έχει προφανώς θετικά και αρνητικά στοιχεία και θα έπρεπε να παραμείνει κάτι που το χρησιμοποιούμε και όχι κάτι που μας χρησιμοποιεί. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να είμαι σε άλλη εποχή, η εποχή τώρα μας επιτρέπει να ταξιδεύουμε σε όλες τις άλλες. Είναι η μόνη φορά νιώθω στην ιστορία του ανθρώπου που έχουμε αυτό το προνόμιο.

Έρχεται κάποιος και σε ρωτάει ποια είναι η μουσική σου ταυτότητα και τι κάνεις – ποιο αγαπημένο κομμάτι και ποιο δικό σου του δείχνεις για να σε κατανοήσει;

Νιώθω πως η μουσική μου ταυτότητα είναι γυμνή, θέλω να εξελίσσεται ασταμάτητα και γι’ αυτό δεν θα μπορούσα να σου βάλω ένα τραγούδι έτσι ώστε να καταλάβει κάποιος τι πρεσβεύω. Ο πιο εύκολος τρόπος θα ήταν να συναναστραφείς μαζί μου για να καταλάβεις τις επιρροές μου.

Υπάρχει το τέλειο κομμάτι; Τι στοιχεία μπορεί να έχει ένα κομμάτι για να το πλησιάζει;

Να σημειωθεί ότι είμαι 27 χρονών και δεν ξέρω σχεδόν τίποτα, ακόμα μαθαίνω. Άρα δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να απαντήσω αν υπάρχει κάτι τέλειο ή όχι. Που νομίζω επίσης ότι κανείς δεν θα είναι ποτέ κατάλληλος να σου απαντήσει καθώς εξάλλου η τέχνη δεν ψάχνει να αγγίξει την τελειότητα, ψάχνει να αγγίξει τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης και να μπει στα πιο σκοτεινά μέρη του μυαλού μας και να βάλει λίγο φως. Η μουσική και η τέχνη είναι ελευθερία.

Είδαμε την πρωτότυπη σειρά των βίντεο κλιπ σου Realize – Too Hard – Do the Gods Cry – Heaven is Sin που έδιναν σαν ταινία το ένα στο άλλο «σκυτάλη» με την αισθητική και το storytelling τους. Πες μας για το concept, τη συνεργασία σου με την ομάδα και το τελικό αποτέλεσμα.

Το Heaven is Sin είναι ένα πρωτότυπο mini movie σε 4 μέρη συνολικά που έκανα με τον Αλέξανδρο Σταματιάδη, την εταιρεία παραγωγής White room και την αγαπημένη μου ηθοποιό Τζωρτζίνα Λιώση. Ουσιαστικά πρεσβεύει ένα εσωτερικό ταξίδι για το πώς ο άνθρωπος διαχειρίζεται τις εξωτερικές τριβές, οι οποίες είναι στην καθημερινότητά του και πώς τον επηρεάζουνε υποσυνείδητα. Οι δύο δίδυμοι αδερφοί που παίζω στο μίνι movie είναι αυτός ο εσωτερικός διάλογος κυνηγώντας, ο ένας την εξωτερική αποδοχή και ο άλλος την εσωτερική γαλήνη. Την οποία κερδίζεις μόνο εάν δεν έχεις ανάγκη να σου πει ή να σου δείξει κανένας το τι είσαι και το τι θα έπρεπε να πρεσβεύεις ως άνθρωπος. Ο τίτλος «Heaven is Sin» σημαίνει ακριβώς αυτό, ότι ο αληθινός παράδεισος για τον άνθρωπο ξεκίνησε μόλις η Εύα έφαγε το μήλο γιατί τότε ξεκίνησε η πραγματική ελεύθερη βούληση του ανθρώπου. Εάν ο άνθρωπος έχει τη δύναμη να πει όχι στον ίδιο τον Θεό και την ουτοπία που μας προσέφερε, τότε δεν έχουμε ανάγκη από κανέναν εξωτερικό παράγοντα έτσι ώστε να μάθουμε ακριβώς ποιοι είμαστε και το τι πρεσβεύουμε. Λέγοντας φυσικά κάτι τέτοιο δε λέω πως φεύγουμε μακριά απ’ τον Θεό, το αντίθετο νιώθω ότι μας φέρνει πιο κοντά η ελεύθερη βούληση κι αυτό είναι από μόνο του ένα θεϊκό χάρισμα.

Υπάρχει ένα ενιαίο μήνυμα που θέλεις να περάσεις στο κοινό;

Σεροτονίνη και όχι ντοπαμίνη! Όχι σε σύντομες εκτονώσεις και ναι σε μακροπρόθεσμους στόχους. Take your time, develop your character, να μη «φοράμε» κάθε πράγμα που βλέπουμε στο διαδίκτυο και κάθε πληροφορία που μας δίνεται σαν δικό μας ρούχο. Αυθεντική σκέψη και όχι «δωρεάν» πληροφορίες.

Ποια είναι μέχρι στιγμής η καλύτερη στιγμή της καριέρας σου;

Η επαφή με τον κόσμο και το πόσο δοτικοί είναι.

Σε ποια μέρη έχεις ζήσει. Σε ποιο μέρος του χάρτη είσαι πιο comfortable / θα ήθελες να μείνεις;

Όπου έχει θάλασσα. Πάρο. Από κει και πέρα λατρεύω την Ολλανδία, λατρεύω τη Νέα Υόρκη.

Σου τι σπάει η έκφραση «καλός για Έλληνας»;

Και ναι και όχι. Έχουμε πάρα-πάρα πολλά να προσφέρουμε ως χώρα, αλλά πρέπει να σταματήσουμε να τρώμε τα παιδιά μας.

Η μουσική σου είναι φτιαγμένη για ελληνικά αυτιά μόνο;

Η μουσική μου είναι φτιαγμένη για εμένα και για όποιον άλλον την έχει ανάγκη σε οποιαδήποτε γωνιά της γης.

Μια καλή ημέρα του God Job Nicky περιλαμβάνει…

Φίλους, δημιουργία, ελευθερία, τον σκύλο μου, την κοπέλα μου, video games και μπάσκετ.

Ενόψει της εμφάνισης στον Βόλο, τι να περιμένει κανείς; Δώσε μας έναν λόγο για να έρθουμε να σε δούμε από κοντά.

Ένα από τα μεγαλύτερα κομπλιμέντα που μου έχουν κάνει έμμεσα είναι το γεγονός ότι όποιος έρχεται σε live μου φεύγει φίλος μου. Την απόλυτη απομυθοποίηση της απόστασης μεταξύ καλλιτέχνη και ακροατή, αυτό να περιμένετε. Ελάτε για τον goodjobnicky, μείνετε για τον Νικόλα.