Gold Διάκριση για τη σειρά ΕΨΑ Zer0 στα Βραβεία καλύτερου λανσαρίσματος 2022.

Μεγαλώνει η συλλογή βραβείων της ΕΨΑ, έπειτα από τη διάκρισή της στο 23ο Συνέδριο Marketing & Πωλήσεων που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου. Η εταιρία απέσπασε το βραβείο καλύτερου λανσαρίσματος “Best Launches 2022” για τη νέα σειρά αναψυκτικών χωρίς ζάχαρη zer0 (Λεμονάδα, Πορτοκαλάδα και Cola).

Τo βραβείο απένειμε στον κύριο Μιχάλη Τσαούτο, Γενικό Διευθυντή της ΕΨΑ, ο κύριος Νίκος Βασιλείου, Μέλος της Διοικητικής Επιτροπής του ΕΒΕΑ.

Η ΕΨΑ δραστηριοποιείται στον κλάδο των αναψυκτικών από το 1924 και συνεχίζει να καινοτομεί με τη βραβευμένη σειρά zer0, που συνδυάζει μοναδικές γεύσεις με ελάχιστες θερμίδες.

Το Συνέδριο με θέμα “Business survival with success in the new era” διοργανώθηκε από το Οικονομικό Περιοδικό “THE BUSINESS REVIEW”, υπό την αιγίδα των ΣΕΒ, ΕΒΕΑ, ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, και ΣΕΛΠΕ.