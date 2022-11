Γνωριμία με τον μαγικό κόσμο του TikTok και του Instagram – 18 νέοι μιλούν στη «Θ»

Ο κόσμος του Διαδικτύου ελίσσεται και εξελίσσεται διαρκώς μαγνητίζοντας τους νέους στον μαγικό του κόσμο. Ανταλλαγή πληροφοριών, γνωριμίες και σύντομες συνομιλίες, βίντεο, φαίνεται να λειτουργούν ειδυλλιακά. Είναι, όμως, έτσι; Τι πιστεύουν οι νέοι και ποιά μέσα εξ αυτών πρωταγωνιστούν στην καθημερινότητά τους; Τα μέλη του Ομίλου Δημοσιογραφίας του 2ου Πρότυπου Γυμνασίου Βόλου, με υπεύθυνη καθηγήτρια τη φιλόλογο Σοφία Κανταράκη απαντούν:

Μάρω Καναλιώτη: Δύο είναι οι εφαρμογές που προσωπικά χρησιμοποιώ περισσότερο και πιστεύω ότι μάλλον είναι και οι περισσότερο δημοφιλείς. Η πρώτη είναι το Instagram. Χρησιμοποιώ αυτήν την εφαρμογή για να μπορώ να επικοινωνώ με τους φίλους μου μέσα από φωτογραφίες και εικόνες αφού πρόκειται για μια εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε και να κοινοποιούμε φωτογραφίες και βίντεο στο διαδίκτυο. Η δεύτερη εφαρμογή λέγεται Wattpad. Χρησιμοποιώ αυτήν την εφαρμογή για να γράφω – διαβάζω βιβλία online. Με αυτήν την εφαρμογή διαβάζω πιο γρήγορα τα βιβλία που μου αρέσουν. Δηλαδή διαβάζω σε πιο άμεσο χρόνο απ’ ότι θα συνέβαινε αν έπρεπε να πάω στην βιβλιοθήκη, να πρέπει θυμάμαι να παίρνω την κάρτα μου, να έχω χρονικό περιθώριο να το διαβάσω, αλλά και να φοβάμαι να μην το σκίσω – τσαλακώσω. Με αυτή την εφαρμογή, όχι μόνο εξοικονομώ χρόνο αλλά και χρήματα. Βεβαία το σίγουρο είναι ότι από την στιγμή που τα έξυπνα κινητά έκαναν την εμφάνισή τους και έγιναν τόσο απαραίτητα στη ζωή μας, οι εφαρμογές που αναπτύσσονται είναι πολλές και εγώ έτοιμη να ανακαλύψω τις περισσότερες, πάντα, ωστόσο, με ασφάλεια. Γιατί ο μαγικός κόσμος του διαδικτύου δεν είναι πάντα τόσο μαγικός. Κρύβει παγίδες…

Βασιλική Χαρδαλούπα: Τα social media είναι απαραίτητα στην εποχή μας και κυριαρχούν στην καθημερινότητά μας. Εμφανίζονται σε διάφορες μορφές, ποικίλλουν και διαφέρουν μεταξύ τους ανάλογα με τη χρήση τους. Όμως όλα αποτελούν την κοινωνική διάδραση μεταξύ ανθρώπων που δημιουργούν, μοιράζονται ή ανταλλάσσουν πληροφορίες και ιδέες.

To messenger, το viber, το tik tok, και το you tube είναι τα social media που χρησιμοποιώ, όχι πολύ συχνά, διότι έχω περιορισμένο χρόνο, αφού οι υποχρεώσεις του σχολείου και οι εξωσχολικές δραστηριότητες είναι αρκετές. Πιο συγκεκριμένα, το viber πλέον το χρησιμοποιώ ελάχιστα, ενώ το tik tok όταν θέλω να διασκεδάσω για λίγο με αστεία βιντεάκια που ανεβάζουν. Πολύ σημαντική πλατφόρμα για εμένα είναι το messenger. Είναι μια εφαρμογή που μου προσφέρει, τόσο τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με φίλους μου όσο και την ευκολία να κάνω μάθημα αγγλικών, που λόγω covid δεν μπορούν να γίνουν διά ζώσης. Επιπλέον, και το you tube είναι ένα διαδικτυακό μέσο διασκέδασης για εμένα. Το χρησιμοποιώ στον ελεύθερο χρόνο μου για να ακούω μουσική, να ενημερώνομαι για νέες μουσικές κυκλοφορίες και για να παρακολουθώ σειρές.

Ιουλία Πρίφτη: Ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης που έχει ξετρελάνει αρκετούς και είναι κάτι που πλέον όλοι έχουν, είναι το TikTok. Αυτή η εφαρμογή ενώνει την κοινωνική δικτύωση με τη μουσική σε μια πρωτότυπη πλατφόρμα αυτοδημιούργητων βίντεο. Το TikTok είναι μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται καθημερινά από εκατοντάδες χρήστες με αποτέλεσμα να γίνει μια εφαρμογή που όλοι έχουν αγαπήσει. Έχει γίνει δικαίως διάσημο σε όλον τον κόσμο, εφόσον τα βιντεάκια είναι πολύ εθιστικά και πολλοί περνάνε την ώρα τους σε αυτήν την πλατφόρμα. Οι περισσότεροι έφηβοι και όχι μόνο προτιμάνε να ενημερώνονται για το τι συμβαίνει στον κόσμο μέσω του TikTok, εφόσον από τα βίντεο μαθαίνουμε τα γεγονότα. Τέλος, το TikTok προσφέρει πολλά ερεθίσματα ανά δευτερόλεπτο, εφόσον συνδυάζει νέα πρόσωπα, μουσική, χορό, συνταγές, ομορφιά και ταξίδια.

Χρυσαλένα Τόπα: Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης κοινωνίας μας, καθώς ενημερώνουν, διευκολύνουν την επικοινωνία και ψυχαγωγούν ταυτόχρονα. Προσωπικά χρησιμοποιώ αρκετές εφαρμογές τέτοιου είδους. Άλλοτε για να περάσει η ώρα, άλλοτε για να μιλήσω με κάποιον φίλο μου. Περισσότερο, όμως, ασχολούμαι με το Instagram, το οποίο είναι εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης που μου δίνει τη δυνατότητα να κοινοποιήσω φωτογραφίες και να δηλώσω ότι μία δημοσίευση μου αρέσει. Ωστόσο, ο λόγος που το Instagram είναι η εφαρμογή στην οποία είμαι πιο ενεργή και ξοδεύω τον πιο πολύ χρόνο δεν είναι τόσο το να δημοσιεύω φωτογραφίε,ς άλλα, το να συζητάω με άλλα άτομα και να βλέπω δημοσιεύσεις φίλων μου, διασημοτήτων και ανθρώπων με ενδιαφέροντες λογαριασμούς.

Δήμητρα Παρασκευή Αθανασάκη: Κατά τη γνώμη μου, ως έφηβη, αυτό που βλέπω στον κοινωνικό μου περίγυρο είναι πως το πιο πολυσύχναστο δίκτυο είναι το instagram. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα παρακινεί το ενδιαφέρον των εφήβων για τον λόγο ότι μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω διαφόρων ομάδων, να γνωρίζουν ανθρώπους, να συνομιλήσουν με άτομα, τα οποία μπορεί να μην βρίσκονται καν στην ήπειρό τους. Αυτό ελλοχεύει άπειρους κινδύνους, τους οποίους τα παιδιά αντιμετωπίζουν κάθε μέρα.

Θωμάς Εφραίμ Καλαμπαλίκης: Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στον αριθμό εφήβων που είναι χρήστες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Στην εφαρμογή που έχει παρατηρηθεί αυτό το φαινόμενο είναι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Instagram. Το Instagram είναι μία εφαρμογή της Facebook και έχει πάνω από 1 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να ανεβάσει φωτογραφίες και βίντεο από οποιαδήποτε συσκευή (!), αλλά οι νέοι τη χρησιμοποιούν κυρίως για να επικοινωνήσουν με άλλους ανά τον κόσμο. Κατά τη γνώμη μου είναι μια καλή εφαρμογή για διασκέδαση, αλλά πάντα με μέτρο.

Ελένη Καραγιάννη: Χρησιμοποιώ πιο πολύ το instagram και το tik tok, διότι καλύπτουν όλα όσα χρειάζομαι στην καθημερινότητά μου. Συγκεκριμένα το instagram το χρησιμοποιώ κυρίως ως μέσο επικοινωνίας αλλά και για να μαθαίνω τι συμβαίνει τόσο στην ευρύτερη κοινωνία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Σε αντίθεση με το tik tok το οποίο το χρησιμοποιώ για να περάσω ευχάριστα τον ελεύθερο μου χρόνο και πολλές φορές για να πληροφορηθώ για την καθημερινότητα των διασήμων στην Eλλάδα και στο εξωτερικό. Επιπλέον, στο tik tok υπάρχουν κάποιοι χρήστες, οι οποίοι ανεβάζουν βιντεάκια με γενικές γνώσεις που κατά τη γνώμη μου είναι καλό και ενδιαφέρον να μαθαίνεις πού και πού. Τέλος θεωρώ ότι αυτή η εφαρμογή έχει τόση μεγάλη απήχηση στους νέους λόγω του ότι συνδυάζει μικρά βιντεάκια με πολύ διάσημα τραγούδια και ως γνωστόν η μουσική είναι κάτι που ενώνει όλους τους νέους όσο διαφορετικοί και αν είναι.

Μάρθα Παυλίδη: Η δικιά μου αγαπημένη εφαρμογή είναι το Instagram, καθώς μου παρέχει αρχικά γρήγορη επικοινωνία με τους φίλους μου και τους συγγενείς μου. Στη συνέχεια μπορώ να επεξεργαστώ όποια φωτογραφία θελήσω και να εφαρμόσω οποιοδήποτε εφέ, να προσθέσω περιγραφή, τοποθεσία και ημερομηνία. Επίσης μια πολύ σημαντική δυνατότητα που μου προσφέρει είναι ότι μπορώ να κοινοποιήσω μια ιστορία μου μόνο στους φίλους μου και όχι σε όλους τους ακολούθους μου. Επιπρόσθετα έχω την δυνατότητα των live βίντεων ανά πάσα στιγμή. Τέλος μπορώ να παρακολουθήσω βιντεάκια και φωτογραφίες που με ενδιαφέρουν, αλλά και να ακολουθήσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα.

Βλάσης Παχιός: Ασχολούμαι με το διαδίκτυο και χρησιμοποιώ πολλές εφαρμογές. Από όλες τις εφαρμογές που υπάρχουν πιο πολύ χρησιμοποιώ το Instagram και το TikTok. Αυτές τις χρησιμοποιώ για να επικοινωνώ με τους φίλους μου, σπανιότερα με τους συγγενείς μου, για να ανεβάζω προσωπικές στιγμές, γεγονότα που συνέβησαν και αναμνήσεις μου, για να περνώ ευχάριστα τον ελεύθερο μου χρόνο ακούγοντας μουσική και να διασκεδάζω βλέποντας διάφορα βίντεο.

Πρόδρομος Νατσικόπουλος: Σήμερα, ανάμεσα στη νεανική πλειονότητα των Ελλήνων, παρατηρείται έντονα η χρήση των social media. Αυτά, είναι εφαρμογές όπως το Facebook, Instagram, Twitter και το αναδυόμενο Tiktok. Προσωπικά μπορώ να πω ότι προσπαθώ να μην εθίζομαι σε κανένα, ειδικά στο Tiktok. Συνήθως η εφαρμογή που χρησιμοποιώ περισσότερο σύμφωνα και με τα δεδομένα του κινητού μου, είναι το Instagram, καθώς μέσω αυτού έχω επικοινωνία με σχεδόν κάθε άτομο που θέλω, και είναι ίσως η εφαρμογή που αγκαλιάζει περισσότερο την ηλικία μας.

Μαριάννα Καλογήρου: Προσωπικά μιλώντας, η εφαρμογή που χρησιμοποιώ περισσότερο από όλες τις άλλες είναι το Instagram. Θα έλεγα ότι, σε σχέση με άλλες εφαρμογές το Instagram μου προσφέρει περισσότερες δυνατότητες από το TikTok και επίσης, μέσω του Instagram μιλάω με τους περισσότερους φίλους μου καθώς κατά τη γνώμη μου το ΤikTok ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή είναι λιγότερο δημοφιλής.

Ανδρέας Ρεμί: Η εφαρμογή που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι το instagram. Αυτό που μου αρέσει σε αυτήν την εφαρμογή είναι οι πολλές δυνατότητες που σου προσφέρει. Συγκεκριμένα, μπορείς να συνομιλήσεις με τους φίλους σου μέσω μηνυμάτων, να ανεβάσεις φωτογραφίες ώστε να τις δει ο κόσμος αλλά και να δεις φωτογραφίες άλλων, είτε φίλων είτε διάσημων προσώπων. Με λίγα λόγια, το instagram το χρησιμοποιώ περισσότερο από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γιατί είναι η μόνη εφαρμογή που τα συνδυάζει όλα.

Καλλιόπη Ζαμπέκα: Στις μέρες μας, αν όχι όλοι, οι περισσότεροι έφηβοι έχουν κινητό τηλέφωνο. Όλοι εμείς οι έφηβοι έχουμε εφαρμογές που μπορούμε να επικοινωνήσουμε με μηνύματα ο ένας με τον άλλο. Μια από αυτές είναι και το Intagram που χρησιμοποιώ και πιο πολύ στην καθημερινότητά μου. Μου αρέσει διότι μπορείς να στείλεις μήνυμα στους φίλους σου και να μιλάς μέσω chat, επιπλέον μπορείς να δημοσιεύσεις μια ιστορία-φωτογραφία που επιθυμείς. Βέβαια υπάρχουν κι άλλες εφαρμογές.

Τριανταφυλλιά Σακισλή: Είναι γεγονός ότι ζούμε σε μια εποχή που η εικόνα και γενικότερα τα μέσα επηρεάζουν ενεργά τον τρόπο σκέψης μας. Συγκεκριμένα, η πρόσβαση στην πληροφορία και την άμεση ενημέρωση δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο εύκολη όσο σήμερα, με εκατομμύρια χρήστες να χρησιμοποιούν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο στα social media καθημερινά. Ως έφηβη, αναγνωρίζω ότι η κατάσταση που επικρατεί δεν είναι σίγουρα η επιθυμητή, καθώς ευνοεί τη διάδοση ψευδών ειδήσεων, την παραμέληση της ορθής χρήσης της γλώσσας (μέσα από τα greeklish που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ιστοσελίδες) προωθώντας συνάμα λάθος πρότυπα. Από την άλλη πλευρά, όμως, είμαι σε θέση να καταλάβω και να ταυτιστώ, ώς ένα σημείο, με συνομήλικους που χρησιμοποιούν εφαρμογές όπως το Tik Tok, Instagram κ.ά., ότι αποτελούν μια ευχάριστη αλλά και προσωρινή διέξοδο στα προβλήματα και υποχρεώσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν.

Αναστασία Σκολαρίκη: Αναμφίβολα εμείς οι νέοι μπαίνουμε στη σφαίρα επιρροής των λεγόμενων «influencers», προσπαθώντας να τους μιμηθούμε. Αυτό, όμως, εγκυμονεί κινδύνους, διότι συχνά, τα πρότυπα που προβάλλονται μέσω των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, δεν είναι τα κατάλληλα, προκειμένου να διαμορφώσουν σωστά και ομαλά τις προσωπικότητες της αυριανής κοινωνίας μας. Σημαντικός λόγος για τον οποίο τα Social Media ασκούν «μαγνητική δύναμη» στους νέους, είναι η ευχαρίστηση που νιώθουν οι νέοι όταν αντικρίζουν τα «likes» άλλων ανθρώπων, είτε στις φωτογραφίες τους είτε σε οποιαδήποτε άλλη ανάρτηση κάνουν. Προσωπικά, ασχολούμαι με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, όπως Viber, Messenger και Skype, μόνο όταν λαμβάνω κάποιο σοβαρό μήνυμα και όχι συστηματικά, καθώς πιστεύω πως η συμπεριφορά αυτή των νέων είναι κυριολεκτικά χάσιμο χρόνου. Αυτό συμβαίνει, καθώς η προσκόλλησή τους μπροστά σε μία οθόνη, παρακολουθώντας την «επικαιρότητα» μέσω των Social Media, μόνο κινδύνους και άχρηστες πληροφορίες μπορεί να τους διοχετεύσει, ενώ εμποδίζει τη διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων, από τη στιγμή που ο εξωτερικός κόσμος βρίθει ενδιαφέροντος και ευκαιριών, τις οποίες κυριολεκτικά αξίζει να αδράξουν, ειδικά οι έφηβοι, στην ηλικία τους!

Αγορίτσα Μαργαρίτα Καραΐσκου: Η εφαρμογή που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι το instagram. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ εύκολη στη χρήση της και δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις. Επίσης είναι πολύ διαδεδομένη η χρήση αυτής της εφαρμογής ειδικά στους συνομήλικούς μου, οπότε μπορώ εύκολα να επικοινωνώ με τους φίλους και τους συμμαθητές μου.

Μελίνα Χαραλαμπίδη: Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι η πασίγνωστη εφαρμογή, Tik tok. Το χρησιμοποιώ κυρίως για να βλέπω κωμικά βίντεο από τους αγαπημένους μου χρήστες της εφαρμογής. Όμως αυτή η εφαρμογή παρόλο που την χρησιμοποιώ και εγώ και τόσος κόσμος έχει αρχίσει να μας διαφθείρει σημαντικά. Σιγά, σιγά γίνεται κάτι το εθιστικό. Βλέποντας ένα βίντεο 15-60 δευτερολέπτων σε κάνει να θέλεις να δεις ένα ακόμα και ένα ακόμα και ένα ακόμα και έτσι σε οδηγεί στο να είσαι στην εφαρμογή για ώρες. Επίσης εκτός από τα καλά βίντεο υπάρχουν και τα άσχημα, όπου μπορεί να ερεθίζουν και να αναστατώσουν κόσμο. Πρέπει όλοι μας να χειριζόμαστε το Tik tok με ασφάλεια και μέτρο.

Μαργαρίτα Βασιλάκου: Η εφαρμογή που χρησιμοποιώ περισσότερο είναι το tik tok. Το χρησιμοποιώ περισσότερο από τις υπόλοιπες εφαρμογές για αρκετούς λόγους, κυρίως διότι η αρχική του σελίδα προσαρμόζεται με βάση τα βίντεο που μου αρέσουν πιο πολύ.