Γλυκά Νερά: Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος θα κινηθεί νομικά κατά του ντοκιμαντέρ του Channel 5

«Δεν δέχτηκε πρόταση για το ντοκιμαντέρ», τόνισε ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, τονίζοντας πως εξετάζουν πώς μπορεί να κινηθεί νομικά της εταιρείας παραγωγής.

Πριν από μια εβδομάδα, περίπου, έκανε πρεμιέρα το ντοκιμαντέρ του Channel 5, για το έγκλημα στα Γλυκά Νερά. Το ντοκιμαντέρ με τίτλο «Caroline: The Murder That Fooled the World» ασχολείται με την έρευνα που οδήγησε στο να λάμψει η σκοτεινή αλήθεια αφού η 20χρονη Καρολάιν Κράουτς βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της, κοντά στην Αθήνα, στις 11 Μαΐου το 2021.

Χθες, ο συνήγορος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαϊωαννίδης, ξεκαθάρισε, πως ο 33χρονος πιλότος δεν δέχθηκε κάποια πρόταση για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. «Δεν είχαμε καμία κρούση, τουλάχιστον εγώ, ώστε να μπορέσω να ενημερώσω και τον εντολέα μου», υπογραμμίζοντας πως παλαιότερα είχε υπάρξει πρόταση από άλλη εταιρεία, αλλά υπήρχε «καθολική άρνηση».

Ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος «δεν έλαβε καμία ενημέρωση για το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ, καμία έγκριση δεν έχει δώσει άρα τίθενται κάποια νομικά ζητήματα για τα οποία τον λόγο έχει η Δικαιοσύνη», σύμφωνα με τον συνήγορό του. Σε ερώτηση για το αν θα κινηθεί νομικά ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο δικηγόρος του τόνισε πως «είναι δικαίωμά του και μιλάμε για μια υπόθεση που δεν έχει εκδικαστεί καν σε πρώτο βαθμό. Και δεν είναι θέμα αν του άρεσε ή όχι. Δεν μπορεί να γίνεται ταινία ή ντοκιμαντέρ για έναν άνθρωπο που είναι υπόδικος, δηλαδή περιμένει το δικαστήριό του».

«Η οικογένεια έχει υποστεί ολική καταστροφή, άρα είναι πολύ λογικό και φυσικό να συζητήσουμε τι νομικά μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσουμε εις βάρος της εταιρείας», προσέθεσε ο κ. Παπαϊωαννίδης.

Πηγή:iefimerida.gr