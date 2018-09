Γλίτωσε την τελευταία στιγμή από την αρκούδα που εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του (video)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει εδώ και λίγη ώρα ένα βίντεο που εμφανίζει έναν άνδρα να αντιδρά την τελευταία στιγμή και να αποφεύγει μία απεγνωσμένη αρκούδα η οποία έμοιαζε να έχει εγκλωβιστεί στο αυτοκίνητό του.

Το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το abc, δείχνει τον οδηγό να πηγαίνει να ξεκλειδώσει το αυτοκίνητό του, όταν ακαριαία διαπιστώνει την παρουσία μίας καφέ αρκούδας στο όχημά του. Αμέσως απομακρύνεται και ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά, η αρκούδα σπάει το τζάμι του αυτοκινήτου ψάχνοντας απεγνωσμένα για διέξοδο.

Δείτε το βίντεο:

BREAKOUT: Video shows the dramatic moment a bear shatters a minivan window to escape after getting trapped inside, just moments after the vehicle owner unlocks the door to offer it a way out. https://t.co/ahXnTBK3au pic.twitter.com/2ffmBirwKx

— ABC News (@ABC) September 19, 2018