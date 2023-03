Γκουίνεθ Πάλτροου: Όσα κατέθεσαν τα παιδιά της στη δίκη – «Άκουσα τη μαμά μου να φωνάζει»

Τα παιδιά της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ και Μόουζις κατέθεσαν υπέρ της μητέρας τους στη δίκη της ηθοποιού, η οποία κατηγορήθηκε για αμέλεια και εγκατάλειψη μετά από ατύχημα που φέρεται να προκάλεσε στον συνταξιούχο γιατρό, Τέρι Σάντερσον.

Το ατύχημα συνέβη πριν 7 χρόνια και ο μηνυτής ζητούσε 300 χιλιάδες δολάρια από τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό. Η Γκουίνεθ Πάλτροου απαλλάχθηκε τελικά από κάθε κατηγορία και σύμφωνα με τους ενόρκους, υπαίτιος «100%» για το ατύχημα ήταν ο συνταξιούχος οπτικός Τέρι Σάντερσον. Της επιδικάστηκε αποζημίωση ύψους 1 δολαρίου, ένα συμβολικό ποσό που ζήτησε προκειμένου να δείξει ότι δεν επρόκειτο για χρήματα – και της έδωσαν τη δικαίωση που αναζητούσε όταν επέλεξε να πάει σε δίκη αντί να συμβιβαστεί εξωδικαστικά.

Στο πλαίσιο της δίκης που έγινε trend στα social media τις τελευταίες ημέρες, κατέθεσαν και τα παιδιά της Πάλτροου, χωρίς να εμφανιστούν στο δικαστήριο. Μέσω δικηγόρων της οικογένειας που διάβασαν τις καταθέσεις τους στη δίκη, ο 16χρονος γιος της ηθοποιού, Μόουζις, που ήταν 9 ετών όταν συνέβη το ατύχημα, είπε στο δικαστήριο πως βρισκόταν μαζί με τη μητέρα του όταν συνέβη το περιστατικό και πως δεν είδε «καμιά σύγκρουση». Υποστήριξε πως: «Έκανα σκι, άκουσα τη μαμά μου να φωνάζει στον άντρα. Του έλεγε κάτι σαν”τι έκανες, έπεσες πάνω μου;’”».

