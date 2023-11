Γκουίνεθ Πάλτροου: Διακωμωδούν τη viral δίκη της με τον σκιέρ σε μιούζικαλ

Η Γκουίνεθ Πάλτροου απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης με τη δίκη ανάμεσα σε εκείνη και τον Τέρι Σάντερσον, συνταξιούχο γιατρό σε πίστα σκι.

Οι μεγάλη διάσταση που πήρε η διαμάχη τους, έγινε αφορμή να μεταφερθεί στην οθόνη με το ντοκιμαντέρ του Discovery+, «Gwyneth vs. Terry: The Ski Crash Trial».

Τώρα, το μιούζικαλ «Gwyneth Goes Skiing» πρόκειται να κάνει ντεμπούτο στο Λονδίνο αυτόν τον Δεκέμβριο από την Awkward Productions.

Gwyneth Paltrow's legal battle with a skiing optometrist is getting the musical treatment: "Gwyneth Goes Skiing" is set to debut in London this December. https://t.co/qCUS1Ana1p

— Variety (@Variety) November 15, 2023