Γκόλντι Χον: Υποστηρίζει πως έχει συναντήσει εξωγήινους – Άγγιξαν το πρόσωπό μου και ήταν σαν το δάχτυλο του Θεού, λέει

Η Γκόλντι Χον μοιράστηκε με το κοινό της μια αξιοσημείωτη εμπειρία που έχει ζήσει στο παρελθόν.

Μιλώντας στο «Time to Walk», η ηθοποιός περιέγραψε πως σε ηλικία περίπου 20 ετών, είχε μια συνάντηση με εξωγήινα όντα, ενώ κοιμόταν σε ένα αυτοκίνητο στην έρημο της Δυτικής Καλιφόρνιας.

Όπως είπε, ένιωσε αυτά τα όντα να την αγγίζουν, ενώ όπως λέει της άφησαν μια καλοπροαίρετη αίσθηση. «Άγγιξαν το πρόσωπό μου και ήταν σαν το δάχτυλο του Θεού», θυμήθηκε. «Ήταν το πιο καλοπροαίρετο, στοργικό συναίσθημα. Αυτό ήταν δυνατό. Ήταν γεμάτο φως».

Ανέφερε επίσης ότι άκουσε έναν ήχο και είδε τριγωνικά κεφάλια, οντότητες ασημί χρώματος έξω από το αυτοκίνητό της. Ένιωθε παράλυτη και αβέβαιη αν ήταν αληθινό. Η συνάντηση τελείωσε με την αίσθηση ότι αισθάνθηκε σαν να βγήκε από ένα δυναμικό πεδίο.

Goldie Hawn reveals she had a ‘powerful’ encounter with aliens: They ‘touched my face’ https://t.co/N2Eyrvazc2 pic.twitter.com/PguNDHXja2

— Page Six (@PageSix) October 27, 2023