Γκάφα αεροπορικής εταιρείας – Εγραψε λάθος το όνομά της σε αεροπλάνο

Το «δεν ξέρει να γράφει ούτε το όνομά του» πήρε… διαστάσεις, στην απίστευτη γκάφα στην οποία υπέπεσε αεροπορική εταιρεία.

Η Cathay Pacific έστειλε αεροσκάφος της ξανά για βάψιμο, όταν διαπίστωσε ότι έλειπε ένα γράμμα από το όνομά της. «Cathay Paciic» ήταν γραμμένο στο πλάι του Boeing 777-367 και η εταιρεία δημοσίευσε η ίδια φωτογραφίες με το λάθος στα social media.

Oops this special livery won’t last long! She’s going back to the shop!

(Source: HKADB) pic.twitter.com/20SRQpKXET

— Cathay Pacific (@cathaypacific) September 19, 2018