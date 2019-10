Ginger Baker: Πέθανε ο ντράμερ του θρυλικού συγκροτήματος «Cream»

Ένας από τους πλέον εμβληματικούς μουσικούς της βρετανικής μουσικής ιστορίας, ο θρυλικός ντράμερ του συγκροτήματος «Cream», ο Ginger Baker, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 80 ετών μετά από σοβαρή ασθένεια, την οποία αντιμετώπιζε τον τελευταίο καιρό σκορπίζοντας συγκίνηση στην διεθνή μουσική κοινότητα.

«Ήταν ένας σπουδαίος ντράμερ, ένας άγριος και αξιαγάπητο τύπος. Είναι δυσάρεστος ο θάνατός του, αλλά οι αναμνήσεις θα συνεχίσουν να υπάρχουν» έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter ο Πολ Μακ Κάρντεϊ.

Πράγματι, o Baker ήταν από εκείνους τους καταπληκτικούς μουσικούς που άφηνε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του σε ό,τιδήποτε κι αν συμμετείχε. Και η συμβολή του στην επιτυχία των «Cream», οι οποίοι σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, πούλησαν περισσότερους από 15 εκατομμύρια δίσκους και δημιούργησαν κλασικά κομμάτια, όπως τα «Sunshine of Your Love», «Strange Brew and White Room», υπήρξε καθοριστική.

Η αγάπη του εξάλλου για την μουσική εκδηλώθηκε από νωρίς. Ξεκίνησε να παίζει ντραμς στην εφηβεία του. Ο ίδιος μάλιστα είχε διηγηθεί πως κατάφερε να παίξει από την πρώτη κιόλας φορά που έκατσε πίσω από τα ντραμς!

Ξεκίνησε την καριέρα τους παίζοντας αρχικά τζαζ και μπλουζ. Το 1966, μαζί με τον πρώην συνεργάτη του, κιθαρίστα Jack Bruce, και τον Eric Clapton δημιούργησαν τους «Cream», ένα γκρουπ που έμελλε να ασκήσει καθοριστική επιρροή στην εξέλιξη του ψυχεδελικού ροκ ήχου. Η επιτυχία τους ήταν μεγάλη τόσο στην Βρετανία όσο και στις ΗΠΑ όπου τα άλμπουμ του σκαρφάλωσαν στις πρώτες θέσεις των μουσικών τοπ. Το τελευταίο άλμπουμ των «Cream» κυκλοφόρησε το 1969 ενώ έκαναν μια επεισοδιακή επανασύνδεση το 2005 με τον τον Bruce και τον Baker να… πυροβολούν ο ένας τον άλλο επί σκηνής, στη Νέα Υόρκη.

Το 1971 ο Baker μετακόμισε στη Νιγηρία και δημιούργησε το στούντιο ηχογράφησης Batakota, το οποίο φιλοξένησε εγχώριους μουσικούς, αλλά και κάποιους μεγάλους σταρ. Αχόρταγος μουσικά και έχοντας πάντα ολοζώντανο μέσα του το μικρόβιο της εξέλιξης συνεργάστηκε με καλλιτέχνες που εκπροσωπούσαν μια μεγάλη μουσική γκάμα. Το 1994 μάλιστα δημιούργησε ένα τζαζ τρίο.

Η επιθυμία του για νέες εμπειρίες, άλλωστε, εκφράστηκε και μέσα από την επιλογή του να ζήσει σε πολλά διαφορετικά μέρη του κόσμου, από την Ιταλία και την Καλιφόρνια μέχρι το Κολοράντο και τη Νότιο Αφρική. Παράλληλα, έκανε τέσσερις γάμους από τους οποίους απέκτησε τρία παιδιά.

Όσο περνούσαν τα χρόνια όμως η υγεία του ολοένα και επιβαρυνόταν. Υπέφερε από οστεοαρθρίτιδα ενώ χρειάστηκε να υποβληθεί, πριν λίγα χρόνια, και σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς. Ο ίδιος δεν άντεχε να νιώθει ανήμπορος από την ασθένεια και συνήθιζε να λέει: «Ο Θεός με τιμωρεί για τις παλιές κακίες μου με το να με κρατά ζωντανό και να υποφέρω από τον πόνο…»

