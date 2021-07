Για διακοπές στην Κρήτη η εγγονή του Μπάιντεν – Την προστατεύουν μυστικοί πράκτορες

Στην Κρήτη βρίσκεται για καλοκαιρινές διακοπές μία από τις εγγονές το προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Πρόκειται για εκείνη που είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης όταν αποφάσισε να σπάσει το πρωτόκολλο και εμφανίστηκε στην ορκωμοσία του παππού της με αθλητικά παπούτσια.

Πλαισιωμένη από πράκτορες

Όπως αναφέρει το Creta24, οι Αρχές είχαν ενημερωθεί νωρίτερα για την άφιξή της εγγονής του Τζο Μπάιντεν στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», με τα μέτρα ασφαλείας να είναι πρωτοφανή.

Μάλιστα, συνοδεύονταν από μυστικούς πράκτορες και μεγάλη ομάδα ανδρών που φροντίζουν για την ασφάλειά της.

The older Biden grandkids, plus Ashley Biden in a chic tux, take pictures at the Lincoln Memorial. pic.twitter.com/P0C57DooyX

— Jennifer Epstein (@jeneps) January 21, 2021