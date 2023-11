Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται άντρας που η κοπέλα του απήχθη πέρυσι στον Καναδά

Ο πρώην φίλος μιας Καναδής που απήχθη από άντρες ντυμένους αστυνομικούς κατηγορήθηκε για φόνο πρώτου βαθμού, σηματοδοτώντας την τελευταία ανατροπή σε μια υψηλού προφίλ υπόθεση απαγωγής που φαινόταν να ταλαιπωρεί τους ανακριτές για σχεδόν δύο χρόνια.

Η Elnaz Hajtamiri απήχθη από ένα ακίνητο σε μια παραλιακή κοινότητα του Οντάριο στις 12 Ιανουαρίου 2022 από τρεις άνδρες με αστυνομικό εξοπλισμό που μπήκαν με το ζόρι στο σπίτι και την ανέσυραν ξυπόλητη μέσα στο χιόνι σε ένα όχημα που περίμενε.

Την Πέμπτη, 9 Νοεμβρίου 2023, η αστυνομία είπε ότι ο Mohamad Lilo, ο πρώην φίλος της Hajtamiri, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία της, στην πρώτη δημόσια ένδειξη από την αστυνομία ότι πιστεύει ότι η αγνοούμενη γυναίκα είναι νεκρή.

Ο Lilo, ο οποίος ήταν επίσης πρώην συνέταιρος της Hajtamiri, αντιμετώπιζε ήδη κατηγορίες απαγωγής για την εξαφάνισή της – και ξεχωριστές κατηγορίες απόπειρας φόνου και απόπειρας απαγωγής σε σχέση με προηγούμενη επίθεση που δέχθηκε η γυναικά σε υπόγειο γκαράζ, κατά την οποία ξυλοκοπήθηκε άγρια με τηγάνι.

Εκείνη η επίθεση προκάλεσε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι της γυναίκας, που χρειάστηκε 40 ράμματα. Η αστυνομία είπε ότι αργότερα ανέσυρε μια συσκευή παρακολούθησης από το σημείο της επίθεσης, ενώ δύο ακόμα συσκευές εντοπισμού βρέθηκαν στο αυτοκίνητό της όταν του έκανε σέρβις τον περασμένο Νοέμβριο.

Η αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες σε δύο άνδρες, τον Riyasat Singh και τον Harshdeep Binner, σε σχέση με την επίθεση σε γκαράζ, που έγινε στις 20 Δεκεμβρίου του 2021.

Τους μήνες μετά την απαγωγή, οι ανακριτές κάλεσαν το κοινό να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία.

«Τίποτα δεν βαραίνει περισσότερο τις ψυχές μας από την ιδέα ότι μπορεί να μην μάθουμε ποτέ τι συνέβη στην Elnaz. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που έχουν πληροφορίες και που μπορεί να σκέφτονται να βγουν μπροστά», έγραψε η Fariba Hajtamiri, η μητέρα της, σε δήλωση νωρίτερα μέσα στο έτος.

«Προσευχόμαστε να κάνετε το σωστό και να μας βοηθήσετε από αυτό το βάσανο».

Η οικογένεια είχε προσφέρει επίσης ανταμοιβή 100.000 δολαρίων Καναδά για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη των απαγωγέων της.

