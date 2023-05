Για 3η συνεχή χρονιά το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus ξεχώρισε στον θεσμό των Loyalty Awards με 6 νέα βραβεία

6 βραβεία απέσπασαν η Lidl Ελλάς και το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus στα φετινά Loyalty Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει τα πιο καινοτόμα και αποτελεσματικά προγράμματα επιβράβευσης. Μεταξύ αυτών, η εταιρεία κατέκτησε και 1 Platinum βραβείο, για την υψηλότερη βαθμολογία που συγκέντρωσε στην ενότητα “Best in Loyalty & Engagement per Industry”.

Αναλυτικά τα βραβεία τα οποία απονεμήθηκαν στην εταιρεία:

Platinum βραβείο στην ενότητα “Best in Loyalty & Engagement per Industry” και Gold βραβείο στην κατηγορία “Best in Retail” για το σύνολο των πρωτοβουλιών επιβράβευσης και δημιουργίας δεσμών με τον πελάτη.

Gold βραβείο στην κατηγορία “Best CSR Initiative” για τη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική ενέργεια, μέσω της οποίας κινητοποιήθηκε η πελατειακή βάση, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα για τη στήριξη του πολύτιμου έργου του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Silver βραβείο στην ενότητα “Best In-house Loyalty Team” για τη δυναμική και συνεχώς εξελισσόμενη ομάδα του Lidl Plus που συνεισέφερε τα μέγιστα στην αύξηση της αφοσίωσης των πελατών και τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με το brand, μέσω στρατηγικής προσέγγισης, με επίκεντρο τον πελάτη.

Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Long Term Initiative” για την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού προγράμματος επιβράβευσης, το οποίο έχει καθορίσει τη σχέση brand-πελάτη.

Bronze βραβείο στην κατηγορία “Best Use of CRM” για την καλύτερη αξιοποίηση τεχνολογίας CRM.

Το πρόγραμμα πιστότητας Lidl Plus έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία. Επιδιώκοντας τη μέγιστη δυνατή ικανοποίησή τους, προσφέρει μηνιαία έως και 6€ χρηματική έκπτωση, μέσω της λειτουργίας «Όσο Ψωνίζεις, Κερδίζεις!». Επιπλέον, όλοι οι χρήστες Lidl Plus μπορούν να εξοικονομήσουν τουλάχιστον 30€ ανά μήνα, εξαργυρώνοντας τα «Κουπόνια» και τις «Καθημερινές Προσφορές» που είναι διαθέσιμα εντός της εφαρμογής.