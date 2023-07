Γεβγκένι Πριγκόζιν: Βρήκαν φωτογραφίες του αρχηγού της Wagner μεταμφιεσμένου με περούκες και στολές

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλε τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας στο «παλάτι» του Γεγβγκένι Πριγκόζιν στην Αγία Πετρούπολη γιατί θέλει να τον δυσφημίσει. Η φιλοκρεμλινική εφημερίδα Izvestia έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο με ένοπλους αξιωματικούς να ερευνούν το μέγαρο του Πριγκόζιν, την ώρα που ο αρχηγός της Wagner ήταν εξόριστος στη Λευκορωσία.

Οι εικόνες από την έφοδο περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μια μεγάλη ντουλάπα που περιείχε πολλές και διαφορετικές περούκες χρώματος και στιλ.

Μια σειρά από φωτογραφίες, που δείχνουν τον Πρικόζιν να φοράει τις περούκες ως μέρος διαφόρων μεταμφιέσεων διέρρευσαν σε υποστηριζόμενα από το κράτος ρωσικά κανάλια στο Telegram.

Κάποιες από τις μεταμφιέσεις είναι γελοίες και μπορεί να έχουν παραποιηθεί σε μια προσπάθεια να δυσφημιστεί περαιτέρω ο Πριγκόζιν.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin.

This time a part of his selfies archive was published.

Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p

— NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023