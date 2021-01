Gerry Marsden: Εφυγε από τη ζωή ο τραγουδιστής του You’ll never walk alone

Πέθανε σε ηλικία 78 ετών ο Gerry Marsden (Τζέρι Μάρσντεν) τραγουδιστής των «Gerry and the Pacemakers», που το 1963 έκανε επιτυχία το γνωστό τραγούδι You’ll never walk alone, το οποίο συνδέθηκε με τη Λίβερπουλ και έγινε ο ύμνος της. O Μarsden αντιμετώπιζε εδώ και καιρό προβλήματα υγείας, τα οποία επιβάρυναν την καρδιά του. Το 2003 μάλιστα υποβλήθηκε σε τριπλό bypass σε νοσοκομείο του Λίβερπουλ, ενώ το 2016 έκανε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς.

Το καλοκαίρι του 2019 τραγούδησε για τελευταία φορά το You ‘ll never walk alone όταν το συγκρότημα «Take That» τον ανέβασε στη σκηνή, κατά τη διάρκεια συναυλίας τους στο Άνφιλντ. Λίγους μήνες νωρίτερα είχε ανακοινώσει την απόσυρσή του απ’ τα φώτα της δημοσιότητας εξαιτίας των προβλημάτων υγείας.

Πηγή: Έθνος