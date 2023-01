Γερμανία: Υπό κράτηση η Γκρέτα Τούνμπεργκ μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι μεταξύ των διαδηλωτών που κρατούνται μετά τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στο Λούτσερατ της δυτικής Γερμανίας, το οποίο οι αρχές εκκενώνουν για να κατεδαφίσουν κτίρια με σκοπό την επέκταση του λιγνιτωρυχείου στην περιοχή.

Η 20χρονη Τούνμπεργκ συμμετείχε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την επιχειρούμενη επέκταση του λιγνιτωρυχείου Γκαρτσβάιλερ 2, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 9 χιλιομέτρων από το Λούτσερατ.

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία βρίσκεται στο πλευρό των διαδηλωτών από την Παρασκευή, εθεάθη μετά την προσαγωγή της να κάθεται απομονωμένη σε αστυνομική κλούβα, σύμφωνα με μαρτυρία που δημοσιεύει το πρακτορείο Reuters.

Αστυνομικοί απομάκρυναν την Τούνμπεργκ σηκωτή από διαδήλωση ακτιβιστών – Βίντεο

NOW – Police remove Greta Thunberg from an anti-coal protest in Germany for the second time this week.@disclosetv pic.twitter.com/ppXWaYBcuQ

