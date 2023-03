Γερμανία: Δύο μαθήτριες ομολόγησαν ότι μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου 12χρονη

Δύο μαθήτριες ομολόγησαν ότι μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου ένα 12χρονο κορίτσι στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Το θύμα, γνωστό μόνο ως Luise, εξαφανίστηκε το απόγευμα του Σαββάτου αφού έφυγε από το σπίτι μιας φίλης της κοντά στην πόλη Freudenberg, στο δυτικό κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Το πτώμα της Luise βρέθηκε την επόμενη ημέρα σε μια δασώδη περιοχή όχι μακριά από το σπίτι της.

Two schoolgirls have confessed to stabbing to death a 12-year-old girl in Germany, police said Tuesday, in a case that has shocked the country. https://t.co/mb3HP7tKPp

— The Local Germany (@TheLocalGermany) March 14, 2023