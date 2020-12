Γεωργιάδης: Πάει καλά το click away στα μαγαζιά

Την πεποίθησή του ότι το μέτρο της «παραδόσεως εκτός», αλλιώς click away στο λιανεμπόριο, θα αποδειχθεί λειτουργικό για την αγορά, εξέφρασε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός αναφέρει: «Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε σε ένα μήνα την αποδοχή της “παραδόσεως εκτός”. Σε 4 μέρες και ενώ το σοκ από το κλείσιμο της λιανικής στις γιορτές ήταν φρέσκο, το μέτρο είχε 34% θετικών απόψεων έναντι 63% αρνητικών. Είμαι βέβαιος ότι στην επόμενη μέτρηση θα είναι ψηλότερα. Πάει καλά».

Σούπερ μάρκετ: Ποια προϊόντα πωλούνται μόνο μέσω click away

Εκατοντάδες κωδικοί είναι διαθέσιμοι με click away και ηλεκτρονικές αγορές από τα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα, τα σούπερ μάρκετ απαγορεύεται να πωλούν (παρά μόνο με click away και ηλεκτρονικό εμπόριο) τα προϊόντα από τους εξής κωδικούς αριθμούς δραστηριοτήτων

Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.41,

λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.42,

λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.43,

λιανικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το

λιανικό εμπόριο ειδών ύπνου (ΚΑΔ 47.51.51.08), το λιανικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) [ΚΑΔ 47.51.51.17] και το λιανικό εμπόριο παπλωμάτων (ΚΑΔ 47.51.51.29)/ΚΑΔ 47.51,

λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53,

λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.53, λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε εξειδικευμένα καταστήματα με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο βυσμάτων, πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων που δεν καταχωρούνται αλλού [π.δ.κ.α.](ΚΑΔ 47.54.54.07), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων (ΚΑΔ 47.54.54.12), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών κουβερτών (ΚΑΔ 47.54.54.13), το λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους (ΚΑΔ 47.54.54.16)/ΚΑΔ 47.54,

λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρούμενων του λιανικού εμπορίου φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα (ΚΑΔ 47.59.56.16), του λιανικού εμπορίου ανταλλακτικών (π.χ. λαμπτήρες), του λιανικού εμπορίου σαρώθρων για οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.35), του λιανικού εμπορίου σκουπών και βουρτσών για την οικιακή καθαριότητα (ΚΑΔ 47.59.58.37), καθώς και του λιανικού εμπορίου συσκευών υγραερίου οικιακής χρήσεως (ΚΑΔ 47.59.58.38)/ΚΑΔ 47.59,

λιανικό εμπόριο βιβλίων σε εξειδικευμένα καταστήματα/ΚΑΔ 47.61,

λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων (ΚΑΔ 47.65.67.02), λιανικού εμπορίου εορταστικών ειδών γενικά (ΚΑΔ 47.65.67.06), λιανικού εμπορίου εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κ.λπ. (ΚΑΔ 47.65.67.07)/ΚΑΔ 47.65,

λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα, εξαιρουμένων του λιανικού εμπορίου καλσόν (ΚΑΔ 47.71.71.43), του λιανικού εμπορίου ανδρικών ή αγορίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.08), του λιανικού εμπορίου γυναικείων ή κοριτσίστικων παλτών, ημίπαλτων, καπών, επενδυτών, άνορακ, αδιάβροχων, αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών (ΚΑΔ 47.71.71.22) και του λιανικού εμπορίου ομπρελών (ΚΑΔ 47.71.71.48)/ΚΑΔ 47.71 και

λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε εξειδικευμένα καταστήματα, με εξαίρεση το λιανικό εμπόριο ειδών υποδηματοποιίας (ΚΑΔ 47.72.72.02)/ΚΑΔ 47.72.

Πηγή: Έθνος