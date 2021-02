Γεωργιάδης: Διερευνάται αν θα είναι ανοιχτά τα ανθοπωλεία στις 14 Φεβρουαρίου

Aνοιχτό αφήνει το άνοιγμα των ανθοπωλείων στις 14 Φεβρουαρίου ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης. Με τα νέα μέτρα τα ανθοπωλεία – όπως και τα υπόλοιπα καταστήματα – είναι κλειστά τα Σάββατα αλλά στις 14 Φεβρουαρίου (παρότι Σάββατο) είναι η Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Γι’ αυτό και η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο – παρά την πανδημία του κορονοϊού και την αύξηση των κρουσμάτων – μήπως ανοίξει τα ανθοπωλεία κατ’ εξαίρεση.

«…Την επόμενη Κυριακή είναι 14 Φεβρουαρίου. Και είναι λογικό το αίτημα των ανθοπωλών ότι αυτή είναι η καλύτερή τους ημέρα κάθε χρόνο. Θα έχω ένα zoom με τους εκπροσώπους των ανθοπωλών, θα δω τι μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να υποσχεθώ κάτι σήμερα. Θέλω να αγωνιστώ τις επόμενες ημέρες για να βρω μια λύση για να μπορέσουν να κάνουν την δουλειά τους. Με απασχολεί να μην πάθουν ζημία και ενδιαφέρομαι για κάθε κλάδο. Είμαστε στη Δευτέρα, πρέπει να δούμε τα κρούσματα τις επόμενες ημέρες να δούμε πού βρισκόμαστε, εάν τα πράγματα πάνε προς το καλύτερο μπορεί να πετύχουμε μια πιο λογική απόφαση για τους ανθοπώλες».

Στη συνέχεια ο υπουργός έγραψε στο twitter ότι πραγματοποίησε τηλεδιάσκεψη με τον Σύλλογο Ανθοπωλών Καταστηματαρχών Αττικής και «στο επίκεντρο της συζήτησης τέθηκαν τα προβλήματα του κλάδου λόγω της πανδημίας και τα μέτρα στήριξής του». Για την κριτική που ασκήθηκε το Σάββατο σχετικά με τη λειτουργία του take away ο Αδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στον Real FM, είπε:

«Είμαι δεκτικός στην κριτική όταν φταίμε. Όταν η επιτροπή τελειώνει στις 19:30 και έρχεται ένα κατεβατό ρυθμίσεων μέχρι τις 12 το βράδυ, δεν είναι λογικό να υπάρξει τέτοιου είδους δυσαρμονία αν αυτές οι προτάσεις έχουν πολλές δυσκολίες πρακτικές; Λέτε να αποφάσισα εγώ ο υπουργός Ανάπτυξης να κλείσω το take away; Εγώ ζητώ να ανοίξουν. Μας ήρθε μια απόφαση, έπρεπε να δούμε πώς θα την εκτελέσουμε, διαπιστώσαμε στο υπουργείο το πρακτικά ανεφάρμοστο αυτής της απόφασης και πήραμε πάνω μας την απόφαση να το ακυρώσαμε. Αν αφήναμε ανοιχτούς τους φούρνους και κλείναμε το take away θα ήταν σαν να λέγαμε ότι κάποιος μπορεί να πάει να πάρει τυρόπιτα αλλά όχι σε οποιαδήποτε άλλη αλυσίδα. Δεν γίνεται αυτό, να έχεις παράλογες αποφάσεις. Όταν διαπιστώσαμε ότι θα φέρναμε αναστάτωση στην αγορά, για να είμαι δίκαιος η απόφαση για το take away έγκειται στον φόβο του συνωστισμού μπροστά στα καταστήματα, κι αυτό είναι κάτι πραγματικό. Δεν πρέπει να υπάρχει συνωστισμός, είναι πρόβλημα, αλλά και το να καταργείς το take away δεν γίνεται. Μας πήρε περίπου τρεις ώρες για να καταλήξουμε ότι δεν γίνεται, δεν το θεωρώ και καταστροφικό, ούτε βγήκε κάποια απόφαση που προκάλεσε σε κάποιον ζημία. Προκάλεσε μια επικοινωνιακή αντάρα, το δέχομαι».

Πηγή: Έθνος