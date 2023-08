Γεωργία: Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω κατολίσθησης – Άλλοι 30 αγνοούνται

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 αγνοούνται ύστερα από κατολίσθηση στην ορεινή περιοχή Ράτσα, στο βορειοδυτική Γεωργία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές της χώρας.

Δύο πτώματα εντοπίστηκαν μετά την κατολίσθηση που συνέβη χθες, Πέμπτη, ύστερα από σφοδρές βροχοπτώσεις σε αυτή την περιοχή, όπου υπάρχουν πολλά θέρετρα, και τέσσερα ακόμα σήμερα, όπως ανακοίνωσε το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών με δύο ξεχωριστές ανακοινώσεις.

«Στην περιοχή της καταστροφής, στον δήμο Όνι, οι διασώστες συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα. Έως τώρα, έξι πτώματα έχουν ανασυρθεί κατά τις επιχειρήσεις έρευνας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση στο Facebook.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών Ιρακλί Καρσελάτζε, που μετέβη στο σημείο, έκανε λόγο για περίπου 30 αγνοούμενους. «Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 35 άνθρωποι με τους οποίους δεν έχει σταθεί δυνατή η επικοινωνία», δήλωσε, σύμφωνα με γεωργιανά μέσα ενημέρωσης.

