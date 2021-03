George Floyd: Λυγμοί στη δίκη από τη 18χρονη που τράβηξε το viral video

Η 18χρονη από τη Μινεάπολη, η οποία τράβηξε με το κινητό τηλέφωνό της το βίντεο με τη σύλληψη και τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, ένα βίντεο που έγινε viral και προκάλεσε διαδηλώσεις παγκοσμίως, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, όταν της έδειξαν μια φωτογραφία από το υλικό αυτό, κατά τη διάρκεια της δίκης του πρώην αστυνομικού που κατηγορείται για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ.

Οι εισαγγελείς κάλεσαν να καταθέσουν σήμερα αυτόπτες μάρτυρες που έζησαν από κοντά τη σύλληψη, στις 25 Μαΐου του 2020. Μεταξύ αυτών μια νεαρή γυναίκα που εργαζόταν σε βενζινάδικο στην άλλη πλευρά του δρόμου κι ένας αθλητής πολεμικών τεχνών που περνούσε από το σημείο.

Κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους, οι εισαγγελείς έπαιξαν βίντεο από διάφορες γωνίες όπου καταγραφόταν η σύλληψη, προκειμένου να τα δουν οι ένορκοι. Μεταξύ αυτών το βίντεο μιας 18χρονης όπου διακρίνεται ο Σόβιν, ένας λευκός αστυνομικός, να πιέζει με το γόνατό του τον λαιμό του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ για περίπου 9 λεπτά.

Το βίντεο, το οποίο σύμφωνα με τους εισαγγελείς καταγράφει τη χρήση υπέρμετρης βίας, προκάλεσε τρόμο στους πολίτες σε ολόκληρο τον κόσμο και οδήγησε σε ένα από τα μαζικότερα κινήματα διαμαρτυρίας στις ΗΠΑ τις τελευταίες δεκαετίες.

Διαβάστε αποσπάσματα των καταθέσεων των αυτοπτών μαρτύρων:

Νταρνέλα Φρέιζιερ

Η 18χρονη σήμερα Νταρνέλα Φρέιζιερ πήγαινε με τον μικρότερο ξάδελφό της να αγοράσουν σνακ στο κατάστημα Cup Foods, όπου λίγα λεπτά πριν ένας υπάλληλος είχε κατηγορήσει τον Φλόιντ ότι του είχε δώσει ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 20 δολαρίων. Είδε τον αστυνομικό να συλλαμβάνει τον Φλόιντ έξω από το κατάστημα και έβγαλε το κινητό της για να καταγράψει το σκηνικό.

«Βλέπω έναν άνδρα στο έδαφος και βλέπω έναν αστυνομικό να γονατίζει πάνω του», είπε η Φρέιζιερ στους ενόρκους, εξηγώντας γιατί πρώτα έδιωξε από το σημείο, στέλνοντάς τον πίσω στο κατάστημα, τον μικρότερο ξάδελφό της. Για να μην βλέπει. «Ένας τρομοκρατημένος, φοβισμένος άνδρας εκλιπαρούσε για τη ζωή του».

Η 18χρονη έχασε την ψυχραιμία της και η φωνή της έσπασε, όταν οι εισαγγελείς της έδειξαν μια φωτογραφία από το βίντεο, όπου καταγράφεται η στιγμή κατά την οποία ο Σόβιν, με το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ, μοιάζει να κοιτάζει απευθείας προς τον φακό της Φρέιζιερ. «Ναι», απάντησε, κλαίγοντας και μην μπορώντας να αναπνεύσει, όταν ερωτήθηκε εάν τον αναγνωρίζει. «Αυτός είναι ο αστυνομικός που είχε γονατίσει πάνω στον λαιμό του Τζορτζ Φλόιντ».

Οι συνήγοροι του Σόβιν υποστηρίζουν ότι οι οργισμένοι περαστικοί απέσπασαν την προσοχή του πελάτη τους από το να «φροντίσει» τον Φλόιντ. Οι εισαγγελείς ρώτησαν τη μάρτυρα εάν άκουσε κάποιον περαστικό να απειλεί την αστυνομία. Εκείνη είπε «όχι».

Ντόναλντ Ουίλιαμς

Ο Ντόναλντ Ουίλιαμς είναι ένας 33χρονος επαγγελματίας αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών και πατέρας. Ακούγεται στα βίντεο της σύλληψης του Φλόιντ να φωνάζει προσβολές προς τον Σόβιν και να ζητά από την αστυνομία να ελέγξει τον σφυγμό του Τζορτζ Φλόιντ.

«Βλέπετε ότι παλεύει να πάρει ανάσα». Το ηχητικό από το τηλεφώνημα που έκανε ο Ουίλιαμς στην αστυνομία μετά τη σύλληψη ακούστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ο Ουίλιαμς σκούπισε τα μάτια του με ένα λευκό χαρτομάντιλο, καθώς η ταραγμένη φωνή του γέμισε την αίθουσα.

«Νομίζω ότι έγινα μάρτυρας ενός φόνου», είπε ο Ουίλιαμς στους ενόρκους. «Επομένως, ένιωσα ότι έπρεπε να καλέσω την αστυνομία για την αστυνομία».

Chauvin trial witness, MMA fighter Donald Williams, says “I did call the police on the police” when he saw George Floyd killing, “because I believe I witnessed a murder.” pic.twitter.com/yqsLHjyuNv

— The Recount (@therecount) March 30, 2021