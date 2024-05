Γεωμαγνητική καταιγίδα χτύπησε τη Γη: Μαγευτικές εικόνες από το βόρειο Σέλας

Ένα φανταστικό φαινόμενο, το βόρειο Σέλας, φώτισε τον νυχτερινό ουρανό σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και το βόρειο ημισφαίριο, λόγω μιας ισχυρής γεωμαγνητικής καταιγίδας.

Ο νυχτερινός ουρανός φωτίστηκε με εντυπωσιακά χρώματα, με τις εικόνες να καθηλώνουν τους Βρετανούς, ενώ το βόρειο Σέλας παρατηρήθηκε και στην Ιρλανδία.

Εντυπωσιακές εικόνες

Οι εκδηλώσεις Σέλας συμβαίνουν όταν φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους.

Στο βόρειο ημισφαίριο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας λαμβάνει χώρα σε μια ζώνη γνωστή ως οβάλ σέλας, που καλύπτει γεωγραφικά πλάτη μεταξύ 60 και 75 μοιρών. Όταν η δραστηριότητα είναι έντονη, αυτή επεκτείνεται για να καλύψει μια μεγαλύτερη περιοχή – γι’ αυτό και οι εμφανίσεις μπορούν να παρατηρηθούν και νοτιότερα.

okay i’m speechless and overjoyed! spent ages in the garden staring up at the aurora. on a warm summer night too. what a time to be alive.

i only said “it’s like Skyrim” once pic.twitter.com/nUgyYX2TU5

— emmalition🗡️ (@emmalition) May 10, 2024