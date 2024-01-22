Γενική συνέλευση και κοπή πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας

Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 στο Valis Resort στην Αγριά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 18 :30
ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Θα ακολουθήσει κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 21:00.