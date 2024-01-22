Τοπικά

Γενική συνέλευση και κοπή πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Μαγνησίας

Η Ένωση Ξενοδόχων Μαγνησίας θα πραγματοποιήσει Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών της τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 19:00 στο Valis Resort στην Αγριά.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ: 18 :30

 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ -ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023

 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024

 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝ.ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Θα ακολουθήσει κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 21:00.

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