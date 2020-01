Γέμισε με φανέλες του Κόμπι Μπράιαντ το «Staples Center»

Το Λος Άντζελες δεν έχει συνέλθει και δεν αναμένεται να συνέλθει εύκολα από την τραγική είδηση της απώλειας του Κόμπι Μπράιαντ, ενός από τους μεγαλύτερους καλαθοσφαιριστές στην ιστορία του ΝΒΑ. Οι Λος Άντζελες Λέικερς αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερο σκηνικό στο εντός έδρας παιχνίδι με τους Πόρτλαντ Μπλέιζερς.

Έχουν ήδη τοποθετήσει στις εξέδρες του Staples Center μπλούζες του Κόμπι Μπράιαντ τόσο με το νούμερο «24» όσο και με το νούμερο «8»(τους δυο αριθμούς με τους οποίους αγωνίσθηκε στην 20χρονη καριέρα του στο ΝΒΑ). Όλα οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι στιγμές που πρόκειται να ακολουθήσουν θα είναι συγκινητικές στο γήπεδο όπου ο Black Mamba μεγαλούργησε.

Fans at tonight’s Lakers game against the Trail Blazers will receive these shirts to honor Kobe Bryant. One number for each side of Staples Center. pic.twitter.com/mmJ5wbSF9p

