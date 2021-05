Γάζα: Σοκαρισμένοι οι ρεπόρτερ των Al Jazeera, Associated Press – Αντιδράσεις για τον βομβαρδισμό

Θύελλα διεθνών αντιδράσεων έχει προκαλέσει η κατάρριψη του πολυώροφου κτιρίου στη Γάζα, όπου στεγάζονταν τα γραφεία του τηλεοπτικού δικτύου Al Jazeera και του Associated Press. Ο ισραηλινός στρατός ισοπέδωσε τον πύργο Jala με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου να σημειώνει πως Ισραηλινός αξιωματικός του έδωσε τελεσίγραφο μίας μόνο ώρας για να εκκενώσει τον πύργος από τους δημοσιογράφους. Αργότερα οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) επιβεβαίωσαν πως βομβάρδισαν το κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας ισχυριζόμενες πως το χρησιμοποιούσε η Χαμάς για στρατιωτικούς σκοπούς και υποστήριξε πως εκεί ήταν τα κεντρικά ων υπηρεσιών πληροφοριών της.

Israeli military spokesperson confirms it struck media building in Gaza, claims it contained "Hamas military intelligence" pic.twitter.com/VVCJEAUGgX

«Οι Ισραηλινών Δυνάμεις Άμυνας έπληξαν έναν αριθμό τέτοιων κτιρίων τις τελευταίες ημέρες, όμως πριν το κάνουμε, λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να προσπαθήσουμε και να διασφαλίσουμε ότι άμαχοι δεν θα πληγούν. Καλέσαμε τους ενοίκους του κτιρίου και τους ειδοποιήσαμε να φύγουν. Στείλαμε μηνύματα sms. Παρείχαμε επαρκή χρόνο για την εκκένωση του κτιρίου», επισημαίνουν οι IDF στην αγγλική έκδοση του λογαριασμού τους στο Twitter.

BREAKING: Israeli air raid flattens building that houses Al Jazeera and other international media outlets in Gaza City.

Σε σοκ το AP – Al Jazeera: «Καθαρή πράξη για να εμποδίσουν τους δημοσιογράφους»

Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων AP δήλωσε «σοκαρισμένο και τρομοκρατημένο» από τον ισραηλινό βομβαρδισμό, που κατέστρεψε τον πύργο, χαρακτηρίζοντάς τον «μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη». «Είμαστε σοκαρισμένοι και τρομοκρατημένοι από το γεγονός ότι ο ισραηλινός στρατός στόχευσε και κατέστρεψε το κτίριο όπου στεγάζονταν το γραφείο του AP και άλλων ΜΜΕ στη Γάζα», αναφέρει σε ένα δελτίο Τύπου ο επικεφαλής του οργανισμού Γκάρι Προύιτ.

«Γνωρίζουν εδώ και καιρό την τοποθεσία του γραφείου μας και γνωρίζουν ότι εκεί βρίσκονταν δημοσιογράφοι. Μας προειδοποίησαν ότι το κτίριο θα πληγεί», συμπλήρωσε. «Πρόκειται για μια απίστευτα ανησυχητική εξέλιξη. Αποφύγαμε για λίγο τρομερές ανθρώπινες απώλειες. Περίπου 10 δημοσιογράφοι και ανεξάρτητοι συνεργάτες του AP βρίσκονταν στο κτίριο και ευτυχώς, μπορέσαμε να το εκκενώσουμε εγκαίρως», σημείωσε.

«Ζητήσαμε πληροφορίες από την ισραηλινή κυβέρνηση και βρισκόμαστε σε επαφή με το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών για να προσπαθήσουμε να μάθουμε περισσότερα», είπε ακόμη ο Γκάρι Προύιτ. «Ο κόσμος θα ενημερώνεται λιγότερο σχετικά με το τι συμβαίνει στη Γάζα εξαιτίας όσων συνέβησαν σήμερα», κατέληξε.

Από την πλευρά του το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera επιβεβαίωσε με ανάρτηση στο Twitter πως τα κεντρικά του γραφεία βρίσκονταν σε αυτό το κτίριο και αναμετέδωσε ζωντανά τις εικόνες του πύργου να καταρρέει, μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

«Το Al Jazeera καταδικάζει με τον πιο έντονο τρόπο τον βομβαρδισμό και την καταστροφή των γραφείων του από τον ισραηλινό στρατό στη Γάζα και το θεωρεί ως σαφή πράξη για να εμποδίσει τους δημοσιογράφους να ασκήσουν το ιερό τους καθήκον να ενημερώσουν τον κόσμο και να αναφέρουν γεγονότα που συμβαίνουν. Το Al Jazeera υπόσχεται πως θα ακολουθήσει κάθε δρόμο για να φέρει την ισραηλινή κυβέρνηση υπεύθυνη για τις ενέργειές της», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το Al Jazeera.

The Associated Press president and CEO, Gary Pruitt, said he is “shocked and horrified” by “incredibly disturbing” Israeli attack on the al-Jalaa building.

The tower was home to AP’s bureau and other news organisations in Gaza.

🔴 LIVE updates: https://t.co/RvtP1lEX1x pic.twitter.com/471CN3Irvo

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 15, 2021