Γάζα: Παγκόσμια κατακραυγή μετά τον ισραηλινό βομβαρδισμό αυτοκινήτου που επέβαιναν μέλη ΜΚΟ

Επτά εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης World Central Kitchen (WCK) σκοτώθηκαν χθες, Δευτέρα, στη Γάζα όταν ο ισραηλινός στρατός βομβάρδισε το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν.

Οι εργαζόμενοι κατάγονταν από την Αυστραλία, την Πολωνία, τη Βρετανία, ένας είχε διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ και Καναδά και ένας Παλαιστίνιος.

Παρά το γεγονός ότι η WCK ενεργούσε σε συντονισμό με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, η αυτοκινητοπομπή της επλήγη την ώρα που αναχωρούσε από αποθήκη στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλα στη Λωρίδα της Γάζας, αφού είχε εκφορτώσει περισσότερους από 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας για τους Παλαιστίνιους του θύλακα.

The vehicle of the international aid workers and their Palestinian 🇵🇸 driver.

All murdered by the Israeli 🇮🇱 airstrike

Look at the precision of the strike. They have been targeted for bringing food to Gaza 🇵🇸

Their murders are part of the genocide.

pic.twitter.com/5bgIeaOyxh

— Howard Beckett (@BeckettUnite) April 2, 2024