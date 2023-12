Γάζα: «Ο πόλεμος επέστρεψε πιο άγριος» – Δεκάδες νεκροί σε λίγες ώρες και αχνή ελπίδα για νέα κατάπαυση

Σήμερα, 1η Δεκεμβρίου, ο τρόμος επέστρεψε στη Γάζα. Μετά από επτά ημέρες εκεχειρίας, απελευθέρωσης ομήρων της Χαμάς και αποφυλάκιση Παλαιστινίων, ο πόλεμος αναζωπυρώθηκε, με την ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς να είναι ξανά ακατάπαυστη και ήδη να υπάρχουν νεκροί.

Σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας στη Γάζα, τις τελευταίες ώρες τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε νέα ισραηλινή αεροπορική επίθεση σε δύο κτίρια κατοικιών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Η ανακοίνωση αυτή ανεβάζει τον αριθμό των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν σήμερα στη Γάζα σε τουλάχιστον 37, μεταδίδει το Al Jazeera.

Ελπίδα για παράταση της εκεχειρίας, ακόμα και τώρα;

Το Κατάρ, η χώρα που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, επιβεβαίωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ συνεχίζονται «με στόχο την επιστροφή στην κατάπαυση του πυρός».

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ εξέφρασε τη «βαθιά του λύπη» για τους νέους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στη Γάζα, λέγοντας ότι περιπλέκει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης και «επιδεινώνει την ανθρωπιστική κρίση».

Το υπουργείο κάλεσε επίσης τη διεθνή κοινότητα να δράσει «γρήγορα» για να σταματήσει η βία.

Statement |Qatar expresses its deep regret at the resumption of the Israeli aggression against Gaza following the end of the humanitarian pause #MOFAQatar pic.twitter.com/4C2ckADDtO

— Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) December 1, 2023