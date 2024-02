Γάζα: Μακελειό με πάνω από 100 νεκρούς Παλαιστίνιους

Περισσότεροι από 100 Παλαιστίνιοι να έχουν σκοτωθεί ενώ περίμεναν να τους παραδοθεί βοήθεια στη βόρεια Γάζα, σε ένα περιστατικό που έχει προκαλέσει σοκ.

Πυροβολισμοί αδιακρίτως

Το υπουργείο Υγείας που διοικείται από τη Χαμάς κατηγόρησε τις ισραηλινές δυνάμεις και τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται ιατρικές πηγές που λένε ότι τα ισραηλινά στρατεύματα πυροβόλησαν το πλήθος.

Scenes from Kamal Idwan Hospital following the humanitarian aid massacre at Al Rasheed Street.

Kamal Idwan Hospital was announced out of service yesterday due to the lack of fuel and medical supplies. pic.twitter.com/LBsMsyH9a7

