Γάζα: Καταρρέουν οι συνομιλίες Ισραήλ – Χαμάς για κατάπαυση του πυρός, λέει το BBC

Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα σε Χαμάς και Ισραήλ κατέρρευσαν, όπως δήλωσε στο BBC, πηγή προσκείμενη στις διαπραγματεύσεις που βρίσκεται στη Ντόχα του Κατάρ.

Παρά την επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών νωρίς το πρωί της Παρασκευής μετά από εκεχειρία μιας εβδομάδας, οι συνομιλίες συνεχίζονταν στο παρασκήνιο με την ελπίδα να παραταθεί περαιτέρω η προσωρινή παύση των μαχών. Ωστόσο, ο εφιάλτης φαίνεται πως επιστρέφει για τα καλά σε Παλαιστίνη και Ισραήλ, μία εβδομάδα μετά την πρώτη συμφωνία για προσωρινή εκεχειρία.

Όπως μετέδωσε στο OPEN από το Νότιο Ισραήλ, η ανταποκρίτρια του καναλιού Αδαμαντία Λιόλιου, η νύχτα προμηνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Τις τελευταίες ώρες οι επιθέσεις έχουν πυκνώσει και διακρίνονται ξεκάθαρα πύραυλοι που στοχεύουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Συνεχώς στο Ισραήλ ακούγονται εκρήξεις και πυρά, αλλά και οι σειρήνες, καθώς η Χαμάς απαντά με ρίψεις ρουκετών προς την πλευρά του Ισραήλ, με τις περισσότερες εξ’ αυτών να αποκρούονται από το Iron Dome. Οι κάτοικοι σπεύδουν ξανά προς τα καταφύγια, μετά από τις σχετικές εντολές των Αρχών του Ισραήλ.

Η κόλαση επέστρεψε

Μετά από 7 ημέρες εκεχειρίας, λίγο πριν την εκπνοή της προθεσμίας, το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς για παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και, ως εκ τούτου, το IDF εξαπέλυσε μπαράζ βομβαρδισμών στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Χαμάς, «έριξε ρουκέτες» παραβιάζοντας τη συμφωνία. Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού σημείωσε στο Twitter ότι «οι μάχες ξανάρχισαν στη Λωρίδα της Γάζας. Από τις 07:00 η Πολεμική Αεροπορία σε συνεργασία με τα μαχητικά τμήματα επιτέθηκε σε πάνω από 200 τρομοκρατικούς στόχους στη Λωρίδα της Γάζας. Τις τελευταίες ώρες, αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας επιτέθηκαν σε μια σειρά τρομοκρατικών στόχων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας και στα νότια, στο Khan Yunis και στο Rafih».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, σήμερα (01/12) πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς ενώ δεκάδες τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, τα νοσοκομεία της Γάζας που ήδη είναι στα όρια των δυνατοτήτων τους, άρχισαν ξανά να γεμίζουν επικίνδυνα με τραυματίες.

Χάρτης που χωρίζει τη Γάζα σε ασφαλείς ζώνες

Οι IDF δημοσίευσαν πληροφορίες σχετικά με την εκκένωση αμάχων της Γάζας για την ασφάλειά τους στο επόμενο στάδιο του πολέμου.

«Ο χάρτης που δημοσιεύτηκε χωρίζει το έδαφος της Γάζας σε ζώνες.. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους κατοίκους της Γάζας να προσανατολιστούν και να απομακρυνθούν από συγκεκριμένα μέρη για την ασφάλειά τους εάν απαιτείται», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του IDF στην πλατφόρμα X.

«Πάνω από 200 στόχους τρομοκρατών» έπληξε ο ισραηλινός στρατός

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι έπληξε «περισσότερους από 200 στόχους τρομοκρατών» στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη λήξη της επταήμερης ανακωχής σήμερα στις 8 το πρωί μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι έπληξε περιοχές «παγιδευμένες από εκρηκτικά, σήραγγες που χρησιμοποιούνταν για τρομοκρατικούς σκοπούς, βάσεις εκτόξευσης (πυραύλων) και κέντρα διοίκησης επιχειρήσεων» της Χαμάς.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανέφερε από την πλευρά του ότι τουλάχιστον 109 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μέχρι το μεσημέρι σε ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών το πρωί.

Πάνω από 100 Παλαιστίνιοι νεκροί

Τουλάχιστον 109 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα έως τώρα μετά τη λήξη της επταήμερης ανακωχής σήμερα το πρωί και την επανέναρξη των εχθροπραξιών, ανέφερε σε ανακοίνωση το υπουργείο Υγείας του θύλακα.

It has only been an hour since the "ceasefire" ended and we're already getting the worst possible footage out of Gaza. pic.twitter.com/JQi0zyeL6U

— روني الدنماركي (@Aldanmarki) December 1, 2023